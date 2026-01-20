Echo Show 11 మరియు Echo Show 8 భారత్లో లాంచ్: Omnisense, Spatial Audio మరియు అడ్వాన్స్డ్ ఆటోమేషన్తో స్మార్ట్ డిస్ప్లేలు
అమెజాన్ భారతదేశంలో Echo Show 11 మరియు Echo Show 8 స్మార్ట్ డిస్ప్లేలను రూ.23,999 ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ చేసింది. Omnisense ఆటోమేషన్, స్పేషియల్ ఆడియో, HD డిస్ప్లేలు, స్మార్ట్ హోమ్ కంట్రోల్స్, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ అలెక్సా సహాయం వంటి ఆధునిక ఫీచర్లతో ఇవి వినియోగదారులకు మరింత సౌకర్యాన్ని అందించనున్నాయి.
అమెజాన్ తన 'యాంబియంట్ AI' ఫీచర్తో కూడిన సరికొత్త స్మార్ట్ డిస్ప్లేలు ఎకో షో 11 (Echo Show 11) మరియు నాల్గవ తరం ఎకో షో 8 (Echo Show 8 4th Gen) లను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇవి కేవలం పెద్ద డిస్ప్లేలు మాత్రమే కాకుండా, మీ అవసరాలను ముందే గుర్తించి పనులు చేసే సామర్థ్యం కలిగిన అధునాతన పరికరాలు. ప్రారంభ ధర ₹23,999 నుండి మొదలవుతుంది.
స్మార్ట్ ఫీచర్లు: ఓమ్నిసెన్స్ టెక్నాలజీ
ఈ కొత్త తరం డివైజ్లలో 'ఓమ్నిసెన్స్' (Omnisense) అనే సెన్సార్ ప్యాకేజీ ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇది అమెజాన్ అభివృద్ధి చేసిన AZ3 Pro సిలికాన్తో పనిచేస్తుంది, ఇందులో అల్ట్రాసౌండ్, వై-ఫై రాడార్ మరియు 13MP కెమెరా ఉంటాయి.
- ప్రాంగణ గుర్తింపు (Presence Detection): మీరు గదిలోకి రాగానే ఎకో షో మిమ్మల్ని గుర్తిస్తుంది. మీరు దగ్గరగా వెళ్లినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లైట్లు ఆన్ చేయడం లేదా మీ ఉదయపు షెడ్యూల్ను చూపించడం వంటివి చేస్తుంది.
- ఉష్ణోగ్రత ఆటోమేషన్ (Temperature Automation): గది ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏసీ లేదా స్మార్ట్ ఫ్యాన్ను ఆన్ చేయడానికి రొటీన్లను సెట్ చేసుకోవచ్చు.
- ప్రోయాక్టివ్ హెల్ప్ (Proactive Help): 'యాంబియంట్ AI' కాన్సెప్ట్తో, ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు (ఒక వ్యక్తి లోపలికి నడవడం లేదా టైమర్ ముగియడం) మాత్రమే ఇది స్పందిస్తుంది.
డిజైన్ మరియు ఆడియో అప్గ్రేడ్
రెండు గ్యాడ్జెట్లు సన్నని బెజెల్స్తో కొత్త, సమకాలీన డిజైన్ను కలిగి ఉన్నాయి.
- డిస్ప్లేలు: ఎకో షో 11లో 11-అంగుళాల ఫుల్ HD డిస్ప్లే, ఎకో షో 8 (Gen 4)లో 8.7-అంగుళాల HD స్క్రీన్ ఉన్నాయి.
- స్పేషియల్ ఆడియో (Spatial Audio): ఈ కొత్త మోడళ్లు అత్యుత్తమ ఆడియో అనుభవాన్ని అందిస్తాయని అమెజాన్ తెలిపింది. ఇందులో ఫ్రంట్-ఫైరింగ్ స్టీరియో స్పీకర్లు మరియు ప్రత్యేక వూఫర్ ఉంటాయి.
- వీడియో కాలింగ్: 13MP కెమెరా మరియు ఆటో-ఫ్రేమింగ్ ఫీచర్తో మీరు కదులుతున్నప్పుడు కూడా వీడియో కాల్లో స్క్రీన్ మధ్యలో కనిపిస్తారు.
వినోదం మరియు రోజువారీ జీవితం
OTT ప్లాట్ఫామ్స్: ప్రైమ్ వీడియో, నెట్ఫ్లిక్స్ చూడవచ్చు లేదా యూట్యూబ్ను బ్రౌజ్ చేయవచ్చు.
మ్యూజిక్: అమెజాన్ మ్యూజిక్, స్పాటిఫై, యాపిల్ మ్యూజిక్, జియోసావ్న్ మరియు ఆడిబుల్తో పనిచేస్తుంది.
సెక్యూరిటీ: ఒకేసారి నాలుగు సెక్యూరిటీ కెమెరాల లైవ్ ఫీడ్లను స్క్రీన్పై చూడవచ్చు.
ఫ్యూచర్-రెడీ: భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో విడుదల కానున్న Alexa+ (జనరేటివ్ AI- పవర్డ్ అసిస్టెంట్) తో ఈ పరికరాలు పనిచేస్తాయి.
గోప్యతకు ప్రాధాన్యత
మైక్రోఫోన్లను ఎలక్ట్రానిక్గా కట్ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక బటన్ మరియు కెమెరా లెన్స్పై ఫిజికల్ స్లైడర్ (physical slider) అందించారు, తద్వారా పూర్తి గోప్యతను నిర్ధారించుకోవచ్చు.
ధరలు మరియు లభ్యత
మోడల్
ధర
రంగులు
ఎకో షో 11
₹26,999
గ్రాఫైట్, గ్లేసియర్ వైట్
ఎకో షో 8 (4వ తరం)
₹23,999
గ్రాఫైట్, గ్లేసియర్ వైట్
ఎక్కడ కొనాలి: అమెజాన్.ఇన్, ఫ్లిప్కార్ట్ మరియు రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా వంటి ప్రధాన ఆఫ్లైన్ రిటైలర్లలో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి.