Loan scam :డిజిటల్ రుణాలు డిజిటల్ ఉచ్చులుగా మారుతున్నాయి: తక్కువ వడ్డీ ఆఫర్లు జీవితాలను ఎలా నాశనం చేస్తున్నాయి
తక్కువ వడ్డీతో డిజిటల్ లోన్లు ఇస్తామని చెప్పుతూ మోసగాళ్లు ప్రజలను ఉచ్చులోకి దింపుతున్న కారణంగా ఆన్లైన్ లోన్ మోసాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఈ మోసాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో, బాధితుల నిజ జీవిత అనుభవాలు ఏమిటో తెలుసుకోండి. అలాగే భారత్లో ఆన్లైన్ లోన్ మోసాల నుంచి మీరు ఎలా జాగ్రత్తపడాలో ముఖ్యమైన సూచనలు తెలుసుకోండి.
వ్యాపార విస్తరణ, విద్య లేదా ప్రాథమిక అవసరాల కొనుగోలు కోసం రుణాల అన్వేషణ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్కు మారింది. తక్కువ వడ్డీ తక్షణ రుణాల కోసం సాధారణ ఆన్లైన్ శోధన తరచుగా అవసరమైన సమయాల్లో చాలా ప్రయోజనకరంగా అనిపించవచ్చు, ఇది ఒక వరం దొరికినట్లుగా వ్యక్తికి భావన కలిగించవచ్చు. అయితే, ఆ మెరిసే ప్రకటనలలో చాలా వరకు చాలా ప్రమాదకరమైన అబద్ధాల వల దాగి ఉంది, ఇది ఇప్పటికే చాలా మందిని ఆర్థిక మరియు భావోద్వేగ అలసటకు గురి చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో, ప్రామాణికమైన డిజిటల్ రుణ ప్రదాతలుగా నటిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లచే ప్రజలు దోపిడీకి గురవుతున్నారు. కేవలం ఒక ఫారమ్ను పూరించడంతో ప్రారంభమయ్యే ప్రక్రియ, పూర్తి ఆర్థిక చోరీకి తప్ప మరేదానికీ దారితీయదు.
నమ్మకంతో మునిగిపోయారు: డిజిటల్ లోన్ స్కామ్లతో నిజ జీవిత అనుభవాలు
విజయవాడకు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త ఇటీవల తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఫైనాన్సింగ్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు ఆన్లైన్ స్కామ్కు బలయ్యారు. అతను తక్షణమే ₹2 కోట్ల వరకు రుణాలు ఇస్తామని వాగ్దానం చేసే వెబ్సైట్ను చూశారు. తన సమాచారాన్ని సమర్పించిన తర్వాత, మొత్తం రుణ మొత్తం మంజూరవుతుందని మరియు పన్నులు, సేవా ఛార్జీలు మరియు ప్రాసెసింగ్ ఫీజులను ముందుగా చెల్లిస్తే వెంటనే రుణం ఇవ్వబడుతుందని వెబ్సైట్ ద్వారా హామీ పొందారు.
అంతా చట్టబద్ధమైనదని నమ్మి, అతను ₹2.05 లక్షలను మూడు వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాలకు పంపాడు. బదిలీ చేసిన వెంటనే, ఆ ఏజెంట్ తన ఫోన్ను స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు. బాధితుడు ఆశించిన రుణం ఎప్పుడూ రాలేదు మరియు అతను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం తప్ప వేరే మార్గం లేకపోయింది.
మరో సందర్భంలో, ఒక వ్యక్తి కంపెనీకి చెందిన ఫేస్బుక్ పేజీలో ఒక ప్రకటన చూసి వ్యక్తిగత లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. మరుసటి రోజు, కంపెనీ ప్రతినిధి అని చెప్పుకుంటూ ఒకరి నుండి అతనికి కాల్ వచ్చింది, వారు ఆ వ్యక్తికి ₹3 లక్షల లోన్కు అర్హత ఉందని ధృవీకరించారు మరియు అతని వ్యక్తిగత వివరాలు మరియు ID కాపీని అడిగారు. అప్పుడు, బాధితుడికి తన లోన్ ఆమోదించబడిందని తెలిపే లేఖ వచ్చింది. అయితే, స్కామ్ ఆపరేటర్లు కేసు నేపథ్యాన్ని ఉపయోగించి ఫోన్పే ద్వారా ₹4,500 బీమా ఛార్జీని వసూలు చేశారు, ఆపై వారు EMI ఫీజులు, GST, NOC ఫీజులు మరియు RBI ఫీజులు అడగడం ప్రారంభించారు.
బాధితుడు చాలా సార్లు చెల్లించినప్పటికీ, స్కామ్ ఆపరేటర్లు మరింత డబ్బు అడగడానికి కొత్త కొత్త కారణాలను చెబుతూనే ఉన్నారు, ఇది బాగా వ్యవస్థీకృత ఉచ్చు అని నిర్ధారణకు దారితీసింది.
“ఇంకొక్క ఫీజు”: స్కామ్ యొక్క విధానం
తక్కువ డాక్యుమెంటేషన్తో తక్షణ రుణాలను అందించే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలతో నేరగాళ్లు ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఖాతాదారులను ఆకర్షిస్తారు. ఎవరైనా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ను పూరించిన వెంటనే, మోసగాళ్లు ఫోన్, SMS లేదా వాట్సాప్ ద్వారా బాధితుడిని సంప్రదించడానికి అందించిన సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
వారు నకిలీ ధృవీకరణ పత్రాలతో క్లయింట్ను ఒప్పించి, మోసం చేస్తారు మరియు వారిలో నమ్మకాన్ని కలిగించడానికి లోన్ చెక్కుల స్కాన్ చేసిన కాపీలను కూడా సమర్పిస్తారు. బాధితుడికి లోన్ మంజూరైందని ఖచ్చితంగా తెలిసినప్పుడు, నేరగాళ్లు GST, ప్రత్యేక ఛార్జీలు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు లేదా పరిమిత-కాల ఆఫర్లు వంటి వివిధ పేర్లతో చెల్లించడానికి వారిని మోసం చేస్తారు.
స్కామర్లు బాధితుల నమ్మకాన్ని పొందగలుగుతారు మరియు వారి నిర్ణయం తీసుకునే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తారు మరియు తద్వారా తొందరపాటును సృష్టించి, వాస్తవాలను తనిఖీ చేయకుండా బాధితులను తొందరపాటు చర్యలు తీసుకునేలా చేస్తారు.
జాగ్రత్తగా ఉండండి: డిజిటల్ లోన్ మోసాన్ని దూరం చేయడానికి చర్యలు
ప్రతిష్టాత్మక బ్యాంకులు లోన్ మంజూరు చేయడానికి ముందు పన్నులు లేదా ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు వంటి ముందస్తు చెల్లింపులను అడగవు. అటువంటి ఖర్చులు ఆమోదించబడిన లోన్ మొత్తం నుండి తీసివేయబడతాయి.
గుర్తింపు లేని డిజిటల్ రుణదాతలకు మీ వ్యక్తిగత సమాచారం, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు లేదా మీ ID కాపీలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అందించవద్దు.
అధికారిక సైట్లు మరియు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రచురించిన జాబితాల ద్వారా రుణ సంస్థ యొక్క విశ్వసనీయత మరియు నేపథ్యాన్ని అంచనా వేయండి.
తెలియని లింక్లపై క్లిక్ చేయడం లేదా ఫారమ్లను పూరించడం ద్వారా సోషల్ మీడియా ప్రకటనలు లేదా అవాంఛిత సందేశాలకు ప్రతిస్పందించడం మానుకోండి.
ముగింపు
తక్కువ శ్రమతో ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచబడిన రుణాలు, ముఖ్యంగా ఆర్థిక ఒత్తిడి సమయాల్లో, ఆకర్షణీయంగా అనిపించవచ్చు. అయితే, ఒక అనాలోచిత క్లిక్ మీ తక్షణ అవసరాన్ని దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ఇబ్బందిగా మార్చవచ్చు. సమాచారంతో ఉండటం మరియు జాగ్రత్తగా ఉండటం డిజిటల్ లోన్ స్కామ్లకు వ్యతిరేకంగా మీ ఉత్తమ రక్షణలు.