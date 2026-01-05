iPhone: యాపిల్ లవర్స్కు షాక్.. ఐఫోన్ 18పై బిగ్ అప్డేట్..!
iPhone: ఒక్కసారి ఐఫోన్కు మారితే చాలు.. మార్కెట్లోకి వచ్చే కొత్త మోడల్ను కొనుగోలు చేస్తుంటారట ఐఫోన్ లవర్స్.. కొత్త మోడల్ ఎప్పుడు వస్తుందా? అని వేచి చూస్తుంటారు.. లాంచ్కి అనుగుణంగా దానిని కొనుగోలు చేసేందుకు ప్లాన్ కూడా చేసుకుంటారు.. అయితే, ఈ సంవత్సరం యాపిల్ తన దీర్ఘకాల సంప్రదాయాన్ని బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది.. ఈ సంవత్సరం కంపెనీ ఐఫోన్ 18 ను లాంచ్ చేయదని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. బదులుగా, ఇది తన వార్షిక ఐఫోన్ లాంచ్ ఈవెంట్ను పూర్తిగా మార్చవచ్చు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, కంపెనీ తన ప్రో మరియు స్టాండర్డ్ మోడళ్లను ఒకేసారి విడుదల చేస్తూ వచ్చింది. అయితే, యాపిల్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ నమూనాను బ్రేక్ చేయవచ్చు.. ఐఫోన్ 17 లైనప్కు అద్భుతమైన స్పందన ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ ఐఫోన్ 18 లాంచ్ను ఆలస్యం చేస్తుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.. ఆ నివేదికల ప్రకారం.. కంపెనీ 2026లో ఐఫోన్ 18ని లాంచ్ చేయడం లేదు.
ఐఫోన్ 18 లాంచ్ ఆలస్యం అవుతుందని గతంలో నివేదికలు వచ్చాయి. మాక్రూమర్స్ తన తాజా నివేదికలో కంపెనీ ఐఫోన్ 18ను 2027 నాటికి లాంచ్ చేయవచ్చని సూచించింది. అప్పటి వరకు, ఐఫోన్ 17 కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో తాజా నాన్-ప్రో స్మార్ట్ఫోన్గా ఉంటుంది. యాపిల్ తన స్టాండర్డ్ లైనప్ను ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలంగా రిఫ్రెష్ చేయకపోవడం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది. గత దశాబ్ద కాలంగా, కంపెనీ ప్రతి సెప్టెంబర్లో తన లైనప్ను ప్రారంభించింది. ఇది కొన్ని మోడళ్లను భర్తీ చేసినప్పటికీ, దాని స్టాండర్డ్ మోడల్ను ఎప్పుడూ దాటవేయలేదు.
మీరు ఐఫోన్ 18 కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీరు చాలా కాలం వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీ 2026 లో ఐఫోన్ 18 ప్రో మరియు ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ లను లాంచ్ చేస్తుంది. కంపెనీ తన మొదటి ఫోల్డ్ ఫోన్ను కూడా 2026 లో లాంచ్ చేయవచ్చు. ఇక, కంపెనీ 2027 లో ఐఫోన్ 18e మరియు ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 లతో పాటు ఐఫోన్ 18 ను కూడా లాంచ్ చేయవచ్చు. అంటే కంపెనీ సంవత్సరానికి రెండు ప్రధాన ఈవెంట్లను నిర్వహిస్తుంది. ఒక ఈవెంట్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో మరియు ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్లను లాంచ్ చేస్తారు. ఈ ఫోన్లు సెప్టెంబర్ 2026 లో లాంచ్ కావచ్చు. ఐఫోన్ 18, ఐఫోన్ 18e మరియు ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 2027 ప్రారంభంలో లాంచ్ కావచ్చు అని అంచనా వేస్తున్నారు.