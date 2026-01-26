Apple: యాపిల్ భారీ స్కెచ్.. ఒకేసారి 20+ కొత్త ప్రొడక్ట్స్.. ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ ప్రియులకు పండగే!
Apple: ఆపిల్ అభిమానులకు 2026 నిజంగా ఒక పండుగలా మారబోతోంది. టెక్ ప్రపంచంలో తిరుగులేని ముద్ర వేసిన ఈ దిగ్గజ సంస్థ, ఈ ఏడాది ఏకంగా 20కి పైగా కొత్త ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.
ఎప్పటిలాగే తన సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు మరియు అత్యాధునిక స్పెసిఫికేషన్లతో వినియోగదారులను కట్టిపడేసేందుకు ఆపిల్ వ్యూహ రచన చేస్తోంది. ముఖ్యంగా మొదటి ఆరు నెలల్లోనే ఐఫోన్ 17e వంటి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ వెర్షన్ల నుండి అత్యాధునిక మ్యాక్బుక్ ప్రో వరకు అనేక అద్భుతమైన గ్యాడ్జెట్లు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉండటంతో టెక్ వర్గాల్లో అప్పుడే ఆసక్తి మొదలైంది.
ప్రతి ఏడాది ఐఫోన్ కొత్త సిరీస్ కోసం వేచి చూసే అభిమానులకు ఈసారి రెట్టింపు ఉత్సాహం కలగనుంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో , ప్రో మాక్స్ వెర్షన్లు అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లతో రాబోతుండగా, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఆపిల్ నుంచి తొలిసారిగా 'ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్' మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. జూలై , డిసెంబర్ మధ్య ఈ విప్లవాత్మక ఫోన్ వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో ఇది టెక్ ఇండస్ట్రీలో గేమ్ ఛేంజర్గా మారుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. డిజైన్ పరంగా, కెమెరా సామర్థ్యాల్లో ఆపిల్ సరికొత్త ఆవిష్కరణలను ఈ ఫోన్ ద్వారా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనుంది.
ఆపిల్ తన మ్యాక్, ఐప్యాడ్ విభాగాల్లో పెర్ఫార్మెన్స్ను కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లేందుకు ఎం5 చిప్ సిరీస్ను సిద్ధం చేసింది. రాబోయే మ్యాక్బుక్ ప్రో, ఎయిర్ మోడల్స్ ఈ సూపర్ ఫాస్ట్ చిప్లతో మరింత వేగంగా పనిచేయనున్నాయి. వీటితో పాటు సాధారణ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చే మ్యాక్బుక్ను కూడా ఆపిల్ ప్రవేశపెట్టడం ఒక విశేషం. ఐప్యాడ్ ఎయిర్, ఐప్యాడ్ మినీ కూడా లేటెస్ట్ ఏ19 ప్రాసెసర్లతో అప్గ్రేడ్ కానున్నాయి, దీనివల్ల మల్టీటాస్కింగ్, గ్రాఫిక్ ఇంటెన్సివ్ పనులు చేసేవారికి ఇది ఒక గొప్ప వరంగా మారనుంది.
ఇప్పటివరకు ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లకే పరిమితమైన ఆపిల్ తన పరిధిని ఇప్పుడు ఇళ్లలోకి మరింతగా విస్తరించనుంది. ఈ ఏడాది ఆపిల్ నుండి ఒక సరికొత్త స్మార్ట్ హోమ్ హబ్ విడుదల కానుందని సమాచారం, ఇది ఆరు నుంచి ఏడు అంగుళాల డిస్ప్లేతో ఇంటిలోని ఇతర పరికరాలను నియంత్రించేలా ఉంటుంది. దీనికి తోడు హోమ్కిట్ సెక్యూరిటీ కెమెరాలు , ఫేస్ ఐడి సపోర్ట్ చేసే డోర్బెల్స్ వంటి పరికరాలు హోమ్ ఆటోమేషన్ రంగాన్ని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్తాయి. మెరుగైన సౌండ్ క్వాలిటీతో వచ్చే హోమ్పాడ్ మినీ, ఎక్కువ రేంజ్ కలిగిన ఎయిర్ట్యాగ్లు కూడా వినియోగదారులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి.
ఆపిల్ వాచ్ సిరీస్ 12, వాచ్ అల్ట్రా 4 మోడల్స్ అత్యంత కచ్చితత్వంతో కూడిన హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఫీచర్లతో రానున్నాయి. వీటితో పాటు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3, పుకార్లకే పరిమితమైన ఆపిల్ గ్లాసెస్ కూడా ఈ ఏడాది ఆశ్చర్యపరచవచ్చు. గ్లాసెస్ ద్వారా ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీని సామాన్యులకు దగ్గర చేయాలన్నది ఆపిల్ ప్రధాన ఉద్దేశ్యంగా కనిపిస్తోంది. మొత్తానికి 2026 సంవత్సరం ఆపిల్ చరిత్రలో అత్యంత కీలకమైన మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది, ఎందుకంటే కంపెనీ కేవలం అప్గ్రేడ్లకే పరిమితం కాకుండా పూర్తిగా కొత్త సెగ్మెంట్లలోకి కూడా అడుగుపెడుతోంది.