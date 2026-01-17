Amazon Republic Sale: అమెజాన్ సేల్.. శాంసంగ్ ఫోన్స్పైలో బంపర్ డిస్కౌంట్స్.. టాప్ 10 డీల్స్పై ఓ లుక్కేయండి..!
Amazon Republic Sale: అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బడ్జెట్ నుంచి ఫ్లాగ్షిప్ వరకు, ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల వరకు అన్ని రేంజ్లలో భారీ డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులపై అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు శాంసంగ్ ఫోన్లు అందరికీ సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M07 ఇప్పుడు అమెజాన్లో రూ.7,499కి లభిస్తోంది. దీని అసలు ధర రూ.9,999. మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ కొనేవారికి ఇది బాగుంటుంది. కాల్స్, బ్రౌజింగ్, వీడియోలు సులభంగా చేయవచ్చు. శాంసంగ్ గెలాక్సీ M06 5G రిపబ్లిక్ డే సేల్లో రూ.8,999కి అందుబాటులో ఉంది. ఫోన్ అసలు ధర రూ.12,499. ఈ ఫోన్ చాలా 5G బ్యాండ్లను సపోర్ట్ చేస్తుంది. చౌకైన 5G ఫోన్ కావాలనుకునేవారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపిక.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G రూ.12,999కి దొరుకుతోంది. అసలు ధర రూ.16,499. పెద్ద AMOLED డిస్ప్లే, మంచి కెమెరా ఉన్నాయి. సమతుల్య అనుభవం కోరుకునేవారికి ఇది సరిపోతుంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ M36 5G ఆఫర్ ధర రూ.15,999కి వస్తోంది. అసలు ధర రూ.25,499. ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా, సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్ ఉన్నాయి. రోజువారీ ఉపయోగానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M56 5G రిపబ్లిక్ డే సేల్ ధర రూ.20,999కి లభిస్తోంది. అసలు ధర రూ.33,999. స్లిమ్ డిజైన్, ఫ్లాగ్షిప్ లెవల్ కెమెరా ఉన్నాయి. మిడ్-రేంజ్లో గొప్ప వ్యాల్యూ ఇస్తుంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ A55 5G ప్రస్తుతం స్పెషల్ సేల్లో రూ.23,999కి అందుబాటులో ఉంది. అసలు ధర రూ.42,999. ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీతో బ్యాలెన్స్ పర్ఫామెన్స్ ఇస్తుంది. ఈ ధరలో చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 5G ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ తరువాత రూ.74,999కి దొరుకుతోంది. అసలు ధర రూ.80,999. కాంపాక్ట్ డిజైన్లో ఫ్లాగ్షిప్ పర్ఫామెన్స్ ఇస్తుంది. పెద్ద స్క్రీన్ లేకుండా ప్రీమియం ఫీచర్లు కావాలనుకునేవారికి బాగుంటుంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా 5G ప్రస్తుతం రూ.122,999కి లభిస్తోంది. అసలు ధర రూ.129,999. S-Pen సపోర్ట్, టాప్ లెవల్ కెమెరా, పర్ఫామెన్స్ ఉన్నాయి. పవర్ యూజర్లు, ప్రొఫెషనల్స్కు ఇది బెస్ట్.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్7 5G ఆఫర్ రూ.99,999 ధరకు వస్తోంది. అసలు ధర రూ.109,999. క్లామ్షెల్ ఫోల్డబుల్ డిజైన్తో స్టైలిష్గా ఉంటుంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో మరింత ఆదా అవుతుంది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్6 5Gకు రూ.60,000 కూపన్ ఆఫర్ ఉంది. ఇప్పుడు రూ.104,999కి దొరుకుతోంది. అసలు ధర రూ.164,999. ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ సేల్లో శాంసంగ్ ఫోన్లు చాలా చౌకగా దొరుకుతున్నాయి. త్వరగా కొనుగోలు చేసి లాభం పొందండి.