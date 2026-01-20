  • Menu
Gaming Phones: అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ లైవ్! గేమర్ల ఫేవరెట్ ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్లు..

Highlights

అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026: ₹25,000 లోపు బెస్ట్ గేమింగ్ ఫోన్లపై భారీ ఆఫర్లు! ఐకూ, మోటరోలా, వన్‌ప్లస్ ఫోన్లపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు పొందండి.

మీరు గేమర్లా? అయితే మీ ఫోన్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం! 2026 నాటి అమెజాన్ 'గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్' (Amazon Great Republic Day Sale) ప్రస్తుతం అందుబాటులోకి వచ్చింది. మీ జేబుకు చిల్లు పడకుండా, గేమింగ్‌కు సరిపోయే బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై కళ్లు చెదిరే డీల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

మీరు ₹25,000 లోపు మంచి గేమింగ్ ఫోన్ కొనాలనుకుంటే, ఈ సేల్ మీకు అద్భుతమైన అవకాశం. ధర తగ్గింపులు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు మరియు నో-కాస్ట్ EMI సౌకర్యాలతో ప్రీమియం స్పెసిఫికేషన్లను తక్కువ ధరకే పొందవచ్చు. SBI క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులకు 10% ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్, అమెజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ కార్డ్ యూజర్లకు 5% క్యాష్‌బ్యాక్ లభిస్తుంది.

గేమింగ్ ఫోన్‌ల కోసం ఈ సేల్ ఎందుకు ప్రత్యేకం?

2026 నాటి మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి:

  • హై రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లేలు
  • మల్టీటాస్కింగ్ మరియు గేమింగ్ కోసం శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లు
  • ఎక్కువ సేపు గేమింగ్ ఆడుకోవడానికి పెద్ద బ్యాటరీలు మరియు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్

iQOO, మోటరోలా, వన్‌ప్లస్, రెడ్‌మీ మరియు నథింగ్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలు తక్కువ ధరలో అత్యుత్తమ పనితీరును అందించే ఫోన్‌లను విడుదల చేశాయి. ఈ సేల్‌లో లభించే కొన్ని బెస్ట్ డీల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి:

1. iQOO Z10 5G – ₹22,998

  • 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్)
  • స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 3 ప్రాసెసర్
  • 6,000mAh బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
  • ఎక్కువ సేపు గేమింగ్ ఆడినా ఫోన్ స్మూత్‌గా పనిచేస్తుంది.

2. Motorola Edge 60 Fusion – ₹24,500

  • 6.7-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్)
  • మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్
  • 5,500mAh బ్యాటరీ, 68W టర్బో ఛార్జ్
  • గేమింగ్ మరియు మల్టీటాస్కింగ్‌కు ఇది సరైన ఎంపిక.

3. OnePlus Nord CE 5 – ₹24,499

  • 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్)
  • మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 ప్రాసెసర్, 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్
  • 7,100mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
  • విజువల్స్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటాయి, పనితీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది.

4. Redmi Note 14 Pro 5G – ₹21,799

  • 6.67-అంగుళాల FHD+ డిస్‌ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్)
  • మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 అల్ట్రా ప్రాసెసర్
  • 5,500mAh బ్యాటరీ, 45W క్విక్ ఛార్జింగ్
  • రోజువారీ వినియోగం మరియు సాధారణ గేమింగ్‌కు తగిన ఫోన్.

5. Nothing Phone 2a Lite – ₹19,848

  • 6.77-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్)
  • మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రో ప్రాసెసర్, 8/256GB
  • 5,000mAh బ్యాటరీ, 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
  • స్టైలిష్ డిజైన్ మరియు మంచి పర్ఫార్మెన్స్.

ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో ₹25,000 లోపు మంచి గేమింగ్ ఫోన్‌ను సొంతం చేసుకోవడానికి రేపే అమెజాన్ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. ఆలస్యం చేయకండి, మీ గేమింగ్ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా బెస్ట్ ఫోన్‌ను ఇప్పుడే ఎంచుకోండి!

