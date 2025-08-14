Samsung Galaxy S24 5G Offers: అమెజాన్ సరికొత్త సేల్.. స్మార్ట్ఫోన్పై రూ.32 వేలు డిస్కౌంట్..!
Samsung Galaxy S24 5G Offers: శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 పై రూ. 32,000 ప్రత్యక్ష తగ్గింపు ఆఫర్ మార్కెట్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. శాంసంగ్ శక్తివంతమైన AI- ఆధారిత స్మార్ట్ఫోన్, Galaxy S24 5Gని లాంచ్ సమయంలో కంటే చాలా తక్కువ ధరకే పొందే అవకాశం కస్టమర్లకు ఉంది. ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మరో రూ. 32,000 ఆదా చేయవచ్చు.
గత సంవత్సరం లాంచ్ అయిన Galaxy S24 5Gని అత్యల్ప ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి కస్టమర్లకు అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. శాంసంగ్ అత్యంత శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్లు దాని Galaxy S-సిరీస్లో భాగం. లాంచ్ ధరతో పోలిస్తే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ నేరుగా దాదాపు రూ. 32,000 తక్కువకు కొనుగోలు చేయవచ్చు, బ్యాంక్ కార్డ్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ అవసరం లేదు.
కస్టమర్లు ఆన్లైన్ రిటైలర్ అమెజాన్ నుండి అద్భుతమైన ఆఫర్ను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ వారు అసలు ధర కంటే రూ. 32,000 తక్కువకు Galaxy AI ఫీచర్లతో కూడిన హై-ఎండ్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయచ్చు. ఇది అద్భుతమైన విలువ ఎందుకంటే ఇది ఈ ఫోన్ మొదట వచ్చినప్పుడు కలిగి ఉన్న అతి తక్కువ ధర. అతి తక్కువ ధరకే, మీరు ఫోన్ ఆంబర్ ఎల్లో కలర్ ఆప్షన్ను కొనుగోలు చేయచ్చు.
Samsung Galaxy S24 5G Offers
ఆన్లైన్ మార్కెట్లో వినియోగదారులకు ఆంబర్ ఎల్లో గెలాక్సీ S24 5G కలర్ వెర్షన్ రూ.42,761కి అందుబాటులో ఉంది. మిగిలిన రకాలు దీని కంటే ఖరీదైనవి, వాటికి ఇంత ముఖ్యమైన తగ్గింపు రాలేదు. 8GB RAM+128GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ మోడల్ కంటే ఇది రూ.74,999 తక్కువ. ఉచిత EMI వంటి ప్రయోజనాలు కూడా అందించారు. ఈ ఫోన్పై ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా ఉంది.
Samsung S24 5G Features
శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్ FHD+ రిజల్యూషన్తో 6.2-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లే, 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది, ఇది చాలా స్పష్టమైన, ఫ్లూయిడ్ చిత్రాలను అందిస్తుంది. ఇందులో 3.2 GHz క్లాక్ స్పీడ్, 256GB స్టోరేజ్, 8GB RAM తో కూడిన Samsung Exynos 2400 డెకా-కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది. 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా, 10MP టెలిఫోటో, 12MP అల్ట్రావైడ్, 50MP ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా అన్నీ కెమెరా సెటప్లో భాగం.