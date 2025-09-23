Amazon Great Indian Festival: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్.. ఐఫోన్లు,శాంసంగ్, వన్ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీగా డిస్కౌంట్లు..!
Amazon Great Indian Festival: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ అందరికీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతోంది. ఈ సేల్ అనేక ఉత్పత్తులపై బంపర్ డీల్లను అందిస్తోంది. ఈ సేల్ సమయంలో మీరు వన్ప్లస్, యాపిల్ లేదా శాంసంగ్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే, మీకు గొప్ప అవకాశం ఉంది. గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో మీరు ఈ మూడు కంపెనీల నుండి రూ.16,000 వరకు తక్కువ ధరకు ఫోన్లను కొనుగోలు చేయచ్చు. ఫోన్లపై క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందిస్తున్నారు. మీరు ఈ కంపెనీల నుండి పరికరాలను ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లతో కొనుగోలు చేయచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ల ద్వారా వచ్చే అదనపు డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ స్థితి, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి. ఈ ఫోన్లపై డీల్స్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
శాంసంగ్ గెలాకంసీ A55 5జీ
ఈ ఫోన్ 8జీబీ ర్యామ్+128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.39,999. ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు రూ.16,000 చౌకగా మారింది. మీరు దీన్ని రూ.23,999 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఫోన్ పై రూ.1,199 వరకు క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో మరింత చౌకగా మారచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, మీరు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.6-అంగుళాల డిస్ప్లేను చూస్తారు. ఎక్సినోస్ 1480 ప్రాసెసర్తో నడిచే ఈ ఫోన్లో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంది. ఫోన్ బ్యాటరీ 5,000mAh, ఇది 25-వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ CE5
8జీబీ ర్యామ్+ 128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో ఫోన్ వేరియంట్ లాంచ్ సమయంలో రూ.24,999 ధరకు ఉంది. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో, ఈ ఫోన్ రూ.1,250 వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. ఫోన్ పై రూ.1,174 వరకు క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందిస్తున్నారు. మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో మరింత ప్రయోజనం పొందచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్ 7100mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ బ్యాటరీ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. మీరు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.77-అంగుళాల డిస్ప్లేను పొందుతారు. ఫోన్ యొక్క ప్రధాన కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్లు. ఫోన్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది.
యాపిల్ ఐఫోన్ 15
ఈ ఫోన్ ధర రూ. 46,999. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో ఈ ఫోన్ రూ. 1250 వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. కంపెనీ ఫోన్పై రూ. 2349 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను కూడా అందిస్తోంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో ఫోన్ మరింత చౌకగా మారచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, మీకు 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లే లభిస్తుంది. కంపెనీ A16 బయోనిక్ చిప్సెట్ను ప్రాసెసర్గా అందిస్తోంది. ఫోన్ మెయిన్ కెమెరా 48 మెగాపిక్సెల్లు.