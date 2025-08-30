Vivo V50: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర భారీగా పడిపోయింది.. ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే ఇంటికి తీసుకెళ్లండి..!
Vivo V50: వివో వాటర్ ప్రూఫ్ ఫోన్ పై గొప్ప ఆఫర్ను అందిస్తుంది. మనం వివో V50 5G 8GB RAM + 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ ఫోన్ వేరియంట్ అమెజాన్ ఇండియాలో రూ. 36,999 ధరతో జాబితా చేశారు. జూలై 31 వరకు, మీరు ఈ ఫోన్ను రూ. 3,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్తో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఫోన్ పై రూ.1849 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ కూడా ఇవ్వబడుతోంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో మీరు ఈ ఫోన్ ధరను రూ.35 వేల వరకు తగ్గించవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో లభించే డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్ పరిస్థితి, దాని బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది
ఈ ఫోన్లో కంపెనీ 6.77-అంగుళాల పూర్తి HD+ కర్వ్డ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అందిస్తోంది. ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. 4500 నిట్ల గరిష్ట బ్రైట్నెస్ స్థాయిని కలిగి ఉంది. ఈ Vivo ఫోన్ 12GB వరకు LPDDR4x RAM, 512GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్తో వస్తుంది. ఫోన్లో స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 3 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్గా అమర్చబడింది. ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్లో ఫోటోగ్రఫీ కోసం 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. ఇది కాకుండా, ఫోన్లో 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ కూడా అందించబడింది.
సెల్ఫీ కోసం, మీరు ఈ ఫోన్ ముందు భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను చూస్తారు. ఫోన్ బ్యాటరీ 6000mAh, ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. బయోమెట్రిక్ భద్రత కోసం, ఫోన్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్టచ్ OS 15 పై పనిచేస్తుంది. కనెక్టివిటీ కోసం, ఫోన్లో 5G, డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C 2.0, GPS వంటి ఎంపికలు ఉన్నాయి.