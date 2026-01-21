AI in healthcare : వైద్య సలహాలు ప్రమాదకరం కావచ్చు: స్వయం వైద్యం (Self-medication) పట్ల ఎయిమ్స్ (AIIMS) తీవ్ర హెచ్చరిక
ఏఐ చాట్బాట్ల సలహాలతో స్వయంగా మందులు వాడకూడదని ఎయిమ్స్ హెచ్చరించింది. ఏఐ సూచనలతో మందులు వాడిన ఓ వ్యక్తికి తీవ్రమైన అంతర్గత రక్తస్రావం సంభవించడంతో, సరైన వైద్య నిర్ధారణకు ఏఐ సాధనాలు వైద్యులను ప్రత్యామ్నాయం చేయలేవని డాక్టర్లు స్పష్టం చేశారు.
మన దైనందిన జీవితంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వాడకం పెరగడం పట్ల వైద్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎయిమ్స్), వైద్య సలహాలు మరియు చికిత్స కోసం AI చాట్బాట్లపై ఆధారపడవద్దని ప్రజలను హెచ్చరించింది.
ఒక రోగి వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా కేవలం AI చాట్బాట్ సలహాను పాటించి ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకున్న సంఘటన వెలుగులోకి రావడంతో ఈ హెచ్చరిక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ప్రాణాపాయానికి దారితీసిన AI సలహా
హిందుస్థాన్ టైమ్స్ కథనం ప్రకారం, తీవ్రమైన నడుము నొప్పితో బాధపడుతున్న ఒక రోగి వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లే బదులు AI చాట్బాట్ను సంప్రదించాడు. ఆ చాట్బాట్ సూచించిన సాధారణ సిఫార్సుల ఆధారంగా పెయిన్ కిల్లర్స్ (నొప్పి నివారణ మందులు) వాడటం ప్రారంభించాడు.
అయితే, సదరు రోగికి గతంలో ఉన్న గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ (జీర్ణకోశ) సమస్యల చరిత్ర గురించి AIకి తెలియదు. దీనివల్ల ఆ మందులు తీవ్రమైన అంతర్గత రక్తస్రావానికి (internal bleeding) దారితీశాయి. సాధారణ సమస్యగా మొదలైనది కాస్తా ఎమర్జెన్సీగా మారింది.
ఎయిమ్స్ రుమటాలజీ విభాగం హెడ్ డాక్టర్ ఉమా కుమార్ ఈ ఘటనను అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైనదిగా అభివర్ణించారు. కేవలం నడుము నొప్పిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నంలో ఆ రోగి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించుకున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
వైద్యులకు AI ఎందుకు ప్రత్యామ్నాయం కాలేదు?
వైద్య నిర్ధారణ అనేది కేవలం లక్షణాలను డేటాతో పోల్చి చూడటం మాత్రమే కాదని డాక్టర్ ఉమా కుమార్ స్పష్టం చేశారు. వైద్యులు రోగులను భౌతికంగా పరీక్షించి, వారి వైద్య చరిత్రను అధ్యయనం చేస్తారు. రక్త పరీక్షలు, స్కాన్లు చేసి, అన్ని ప్రమాద సూచికలను అంచనా వేసిన తర్వాతే సరైన మందులను సూచిస్తారు.
దీనికి భిన్నంగా, AI మోడల్స్ కేవలం తమ వద్ద ఉన్న డేటాలోని నమూనాలను (patterns) గుర్తించడం ద్వారా పనిచేస్తాయి. అవి రోగిని స్వయంగా పరీక్షించలేవు లేదా శరీరంలోని నిగూఢమైన ప్రమాద సంకేతాలను గుర్తించలేవు. సరైన క్లినికల్ పరీక్షలు జరిపి ఉంటే ఈ సమస్య తలెత్తేదే కాదని ఆమె తెలిపారు.
చాట్బాట్ సలహాల్లో దాగి ఉన్న ప్రమాదాలు
చాట్బాట్లు చాలా నమ్మకంగా మరియు ఒప్పించేలా సమాధానాలు ఇవ్వడం వల్ల, రోగులు వాటిని నిజమైన వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాలుగా భావించే ప్రమాదం ఉంది. ఉదాహరణకు, ChatGPT వంటివి తాము వైద్య నిర్ధారణ చేయలేమని ప్రకటించినప్పటికీ, వినియోగదారులు ఆ సమాచారాన్ని సరైన చికిత్సగా తీసుకుంటున్నారు. AIని కేవలం సాధారణ ఆరోగ్య సమాచారం కోసం మాత్రమే ఉపయోగించాలని, నిర్ధారణ లేదా చికిత్స కోసం కాదని నిపుణులు ఏకీభవిస్తున్నారు.
స్పష్టమైన మార్గదర్శకాల కోసం విజ్ఞప్తి
ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండటానికి ఆరోగ్య సంరక్షణలో AI వినియోగంపై స్పష్టమైన విధానాలు మరియు మార్గదర్శకాలను రూపొందించాలని ఎయిమ్స్ ఉన్నతాధికారులు నియంత్రణ సంస్థలను కోరారు. రోగుల భద్రత దృష్ట్యా అవగాహన మరియు బాధ్యతాయుతమైన వినియోగం చాలా అవసరం.
ముగింపు
పరిశోధన మరియు రోగుల విద్య వంటి రంగాలలో AI ఎంతో సహాయపడుతుంది. కానీ రోగ నిర్ధారణ మరియు చికిత్స విషయానికి వస్తే నైపుణ్యం కలిగిన వైద్యులకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు. స్వయం వైద్యం కోసం AI చాట్బాట్లను ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం, కొన్నిసార్లు అది ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. AIIMS Delhi Official Siteలో మరిన్ని వివరాలు చూడవచ్చు.