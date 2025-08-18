Vivo T3 Ultra 5G: అదిరిపోయే ఫీచర్స్.. మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్స్.. వివో స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్..!
Vivo T3 Ultra 5G: అదిరిపోయే ఫీచర్స్.. మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్స్.. వివో స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్..!
Vivo T3 Ultra 5G: 50MP Sony OIS కెమెరాతో స్టైలిష్ Vivo 5G డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రూ.4,000 తక్షణ తగ్గింపుతో విక్రయిస్తున్నారు. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో Vivo T3 Ultra 5Gపై డిస్కౌంట్ ఉంది. మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి ఈ లిమిటెడ్ ఆఫర్ను పొందవచ్చు.
Vivo T3 Ultra 5G Offers
ఈ హ్యాండ్సెట్ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అంతే కాదు, హ్యాండ్సెట్లో మీడియాటెక్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్, డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో కంపెనీ సంతకం 'ఆరా రింగ్ లైట్' ఫీచర్ ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.27,000 పరిధిలో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఆఫర్ 8 GB+128 GB కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఫోన్కు. ఫోన్ లాంచ్ ధర రూ.31,999. అయితే, Vivo T3 Ultra 5G ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.4,000 తగ్గింపును పొందింది. ప్రస్తుతం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.27,999కి విక్రయిస్తున్నారు. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా మీరు రూ.4,000 వరకు 5శాతం క్యాష్బ్యాక్ కూడా పొందచ్చు.
36 నెలల EMI నెలకు రూ.985 చొప్పున కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, అన్ని స్టోరేజ్, కలర్ వేరియంట్లకు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో లేదు. 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో ఫ్రాస్ట్ గ్రీన్ కలర్ మాత్రమే డిస్కౌంట్కు అందుబాటులో ఉంది. వివో టి3 అల్ట్రా సెప్టెంబర్ 2024లో విడుదలైంది.
Vivo T3 Ultra 5G Specifications
స్మార్ట్ఫోన్లో OIS మద్దతుతో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX921 సెన్సార్ ఉంది. దీనికి 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా ఉంది. స్మార్ట్ఫోన్లోని సెల్ఫీ సెన్సార్ 50MP. వివో టి3 అల్ట్రా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9200+ ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. వివో టి3 అల్ట్రా అనేది 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే కలిగిన ఫోన్. 5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్
ఈ Vivo స్మార్ట్ఫోన్ 5500 mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ Funtouch OS 14 ఆధారంగా Android 14 సాఫ్ట్వేర్పై నడుస్తుంది. ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్తో కూడిన ఫోన్. వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP68 రేటింగ్ ఉంది. మీరు పవర్ స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, Vivo T3 Ultra ఒక గొప్ప ఎంపిక.