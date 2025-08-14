Vivo X200 Pro 5G: త్వరగా కొనుక్కో.. వివో స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్.. ఫీచర్లు అదిరాయ్..!
Vivo X200 Pro 5G: మీరు 16GB Vivo X200 Pro 5G ని అతి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్, విజయ్ సేల్స్ అమెజాన్లో రూ.93,000 కంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న ఫోన్లకు ప్రత్యేక ఆఫర్ను అందిస్తున్నాయి. Vivo X200 Pro 5G 14 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. ఈ Vivo ఫోన్లో 6000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Samsung, Google Pixel, iPhone ఫ్లాగ్షిప్లతో పోటీపడుతుంది.
Vivo X200 Pro 5G Offers
వివో నుండి వచ్చిన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ 16GB, 512GB బల్క్ స్టోరేజ్ స్మార్ట్ఫోన్. Vivo 5G మార్కెట్ ధర రూ.1,01,999. ఇప్పుడు హ్యాండ్సెట్ను రూ.90,000 కంటే తక్కువ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఆఫర్ పరిమిత కాలం వరకు అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉంది.
Vivo X200 Pro 5G ధర రూ.87,950. కాస్మోస్ బ్లాక్ కలర్ హ్యాండ్సెట్కు ఇది ఆఫర్ ధర. దీనితో పాటు రూ.1,500 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. మీరు రూ.52,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ పొందచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై రూ.4,244 EMI డీల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. స్టైలిష్ టైటానియం గ్రే Vivo స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.87,990.
Vivo X200 Pro 5G Specifications
వివో X200 ప్రోలో 6.78-అంగుళాల LTPO అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1260×2800 పిక్సెల్ రిజల్యూషన్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ అందిస్తుంది. ఫోన్లో ZEISS ఆప్టిక్స్కు మద్దతు ఇచ్చే ట్రిపుల్ కెమెరా యూనిట్ ఉంది. ఫోన్లోని 200MP టెలిఫోటో లెన్స్ దాని అద్భుతమైన జూమ్ సామర్థ్యం కోసం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 00MP టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి.
ఈ ఫోన్లో 6000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ కూడా ఉంది. దీనికి 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. ఇది త్వరగా ఛార్జ్ చేయగల శక్తివంతమైన బ్యాటరీ. వివో ఫ్లాగ్షిప్లో మీడియాటెక్ నుండి Dimensity 9400 చిప్సెట్ ఉంది. దీనితో పాటు, వివో సొంత V3+ ఇమేజింగ్ చిప్ ఉంది. ఫోన్లోని సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే, ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా Funtouch OS 15 వెర్షన్పై పనిచేస్తుంది. స్మార్ట్ఫోన్ IP68, IP69 రేటింగ్లతో నీరు, ధూళి నిరోధకతను అందిస్తుంది.
మెరుగైన ఫోటోగ్రఫీ కోసం చూస్తున్నవారు, ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను కోరుకునే వారు దీనిని పరిగణించచ్చు. ఇది కెమెరా పనితీరులో శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max లకు బలమైన పోటీదారు. ఇది Xiaomi 15 Pro, Oppo Find X8 Pro, Google Pixel 9 Pro వంటి ప్రో మోడళ్లకు కూడా ప్రత్యర్థి. Vivo X200 Pro, OnePlus తాజా ఫ్లాగ్షిప్ OnePlus 13 5G ఫోన్తో కూడా పోటీపడుతుంది.