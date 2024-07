Abhishek Sharma Century: ఆదివారం హరారేలో జింబాబ్వేతో జరుగుతోన్న రెండో టీ20లో భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ 46 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. తొలి టీ20లో అరంగేట్రం చేసిన ఈ యువ ప్లేయర్.. డకౌట్‌గా వెనుదిరిగి చెత్త రికార్డ్ నమోదు చేశాడు. ఇక నేడు రెండో టీ20లోనే సెంచరీతో మరోసారి తన పేరుతో అద్భుతమైన రికార్డ్ నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ 7 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు బాదాడు.

3 వరుస సిక్సర్లతో అభిషేక్ సెంచరీ.. ఆ తర్వాతి బంతికి ఔట్..



14వ ఓవర్లో అభిషేక్ శర్మ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. వరుసగా మూడు సిక్సర్లతో సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అభిషేక్ 46 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. జింబాబ్వేపై సెంచరీ చేసిన తొలి భారతీయుడిగా నిలిచాడు. అయితే ఆ ఓవర్ చివరి బంతికి అభిషేక్ ఔటయ్యాడు.



రికార్డ్ భాగస్వామ్యం..

First 5⃣0⃣ in international cricket for @IamAbhiSharma4 👏 👏



He & @Ruutu1331 also complete a hundred-run partnership! 🤝#TeamIndia zoom to 110/1 after 12 overs. 👍 👍



Follow the Match ▶️ https://t.co/yO8XjNpOro#ZIMvIND pic.twitter.com/8p9tMacv5g