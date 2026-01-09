  • Menu
WPL 2026: మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ వచ్చేసింది! పూర్తి షెడ్యూల్, జట్ల వివరాలు ఇవే!

Highlights

WPL 2026 సీజన్ వచ్చేసింది! ముంబై ఇండియన్స్, ఆర్‌సీబీ, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, గుజరాత్ జెయింట్స్, యూపీ వారియర్జ్ జట్ల మధ్య రసవత్తర పోరు జరగనుంది. పూర్తి షెడ్యూల్, స్క్వాడ్స్, వేదికలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) 2026 సీజన్ ఎంతో వైభవంగా ప్రారంభం కాబోతోంది. మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఈ లీగ్ ఫేజ్ II మరియు III దశలు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనవిగా నిలవనున్నాయి. నవీ ముంబైలోని డాక్టర్ డి.వై. పాటిల్ స్టేడియంలో ముంబై ఇండియన్స్ మరియు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య జరిగే తొలి మ్యాచ్‌తో ఈ మెగా టోర్నీ ఘనంగా మొదలవుతుంది.

భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు 2025లో ప్రపంచకప్‌ను కైవసం చేసుకున్న తర్వాత జరుగుతున్న మొదటి డబ్ల్యూపీఎల్ సీజన్ కావడంతో దీనికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ టోర్నీ దేశంలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా మహిళల క్రికెట్ అభివృద్ధికి తోడ్పడనుంది. ముఖ్యంగా హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ సారథ్యంలోని ముంబై ఇండియన్స్ మరియు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మధ్య జరిగే నాలుగో మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

WPL 2026 ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడ జరుగుతుంది?

WPL 2026 టోర్నీ జనవరి 9 నుండి ఫిబ్రవరి 5 వరకు జరుగుతుంది. మ్యాచ్‌లు ఈ క్రింది రెండు వేదికలలో నిర్వహించబడతాయి:

  • నవీ ముంబైలోని డాక్టర్ డి.వై. పాటిల్ స్టేడియం
  • వడోదరలోని బరోడా క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం

WPL 2026 పూర్తి షెడ్యూల్

నవీ ముంబై దశ (Navi Mumbai Stages):

  • జనవరి 9: ముంబై ఇండియన్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • జనవరి 10: యూపీ వారియర్జ్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
  • జనవరి 10: ముంబై ఇండియన్స్ vs ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • జనవరి 11: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
  • జనవరి 12: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs యూపీ వారియర్జ్
  • జనవరి 13: ముంబై ఇండియన్స్ vs గుజరాత్ జెయింట్స్
  • జనవరి 14: యూపీ వారియర్జ్ vs ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • జనవరి 15: ముంబై ఇండియన్స్ vs యూపీ వారియర్జ్
  • జనవరి 16: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs గుజరాత్ జెయింట్స్
  • జనవరి 17: యూపీ వారియర్జ్ vs ముంబై ఇండియన్స్
  • జనవరి 17: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు

వడోదర దశ (Vadodara Stages):

  • జనవరి 19: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • జనవరి 20: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs ముంబై ఇండియన్స్
  • జనవరి 22: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs యూపీ వారియర్జ్
  • జనవరి 24: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • జనవరి 26: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs ముంబై ఇండియన్స్
  • జనవరి 27: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్
  • జనవరి 29: యూపీ వారియర్జ్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • జనవరి 30: గుజరాత్ జెయింట్స్ vs ముంబై ఇండియన్స్
  • జనవరి 31/ఫిబ్రవరి 1: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs యూపీ వారియర్జ్
  • ఫిబ్రవరి 3: ఎలిమినేటర్ (Eliminator)
  • ఫిబ్రవరి 5: ఫైనల్ (Final)

WPL 2026 ఫార్మాట్:

ఈ టోర్నీలో మొత్తం ఐదు జట్లు పోటీ పడతాయి.

  • పాయింట్ల పట్టికలో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్‌కు చేరుకుంటుంది.
  • రెండవ మరియు మూడవ స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు 'ఎలిమినేటర్' మ్యాచ్ ఆడుతాయి.
  • ఎలిమినేటర్ విజేత, టాపర్ జట్టుతో ఫైనల్ పోరులో తలపడుతుంది.

లైవ్ టెలికాస్ట్ మరియు స్ట్రీమింగ్ వివరాలు:

  • టీవీ ఛానల్: స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్ (Star Sports Network)
  • లైవ్ స్ట్రీమింగ్: జియో హాట్‌స్టార్ (JioHotstar) యాప్ మరియు వెబ్‌సైట్.

WPL 2026 జట్లు మరియు క్రీడాకారిణులు:

ముంబై ఇండియన్స్:

హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), నాట్ సీవర్-బ్రంట్, హేలీ మాథ్యూస్, అమేలియా కెర్, షబ్నిమ్ ఇస్మాయిల్, అమన్‌జోత్ కౌర్, జి. కమలిని, సంస్కృతి గుప్తా, సజీవన్ సజన, త్రివేణి వశిష్ట, నల్లా రెడ్డి, సైకా ఇషాక్, రాహిలా ఫిర్దౌస్, నికోలా కేరీ, పూనమ్ ఖేమ్నార్, మిల్లీ ఇల్లింగ్‌వర్త్.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్:

జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (కెప్టెన్), షఫాలీ వర్మ, మరిజానె కాప్, లారా వోల్వార్డ్ట్, చినెల్ హెన్రీ, స్నేహ్ రాణా, తానియా భాటియా, నికి ప్రసాద్, లిజెల్ లీ, దీయా యాదవ్, మమత మాడివాలా, నందని శర్మ, లూసీ హామిల్టన్, మిన్నూ మణి, శ్రీ చరణి.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు:

స్మృతి మంధన (కెప్టెన్), రిచా ఘోష్, శ్రేయాంక పాటిల్, గ్రేస్ హారిస్, నాడిన్ డి క్లెర్క్, రాధా యాదవ్, జార్జియా వోల్, లారెన్ బెల్, లిన్సే స్మిత్, పూజా వస్త్రాకర్, అరుంధతి రెడ్డి, గౌతమి నాయక్, ప్రత్యూష కుమార్, ప్రేమ రావత్, డి. హేమలత.

గుజరాత్ జెయింట్స్:

ఆష్లీ గార్డనర్ (కెప్టెన్), బెత్ మూనీ, సోఫీ డివైన్, రేణుక సింగ్, కిమ్ గార్త్, డానీ వ్యాట్-హాడ్జ్, జార్జియా వేర్హామ్, యస్తిక భాటియా, రాజేశ్వరి గైక్వాడ్, కనికా అహుజా, తనూజ కన్వర్, తితాస్ సాధు, కాష్వీ గౌతమ్, భారతి ఫుల్మాలి, అనుష్క శర్మ, ఆయుషి సోని, శివాని సింగ్, హ్యాపీ కుమారి.

యూపీ వారియర్జ్:

మెగ్ లాన్నింగ్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, డియాండ్రా డాటిన్, శ్వేతా సెహ్రావత్, ఫోబ్ లిచ్‌ఫీల్డ్, కిరణ్ నవ్‌గిరే, హర్లీన్ డియోల్, శిఖా పాండే, క్లో ట్రయాన్, తారా నోరిస్, ఆశా శోభన, క్రాంతి గౌడ్, షిప్రా గిరి, సిమ్రాన్ షేక్, సుమన్ మీనా, జి. త్రిష, ప్రతిక రావల్.

WPL 2026 నుండి మనం ఏమి ఆశించవచ్చు?

ప్రపంచకప్ విజయం తర్వాత భారత్‌లో క్రికెట్ పట్ల ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో WPL 2026లో దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ స్టార్ క్రీడాకారిణులు తలపడనుండటంతో స్టేడియాలు కిక్కిరిసిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ టోర్నీ భారత మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక సరికొత్త విప్లవాన్ని తీసుకురానుంది.

