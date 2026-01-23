WPL 2026: గుజరాత్ జెయింట్స్ ఘనవిజయం..యూపీ వారియర్స్ ప్లేఆఫ్ ఆశలకు గండి
WPL 2026: మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో ప్లేఆఫ్ బెర్త్ కోసం జరుగుతున్న పోరాటం పీక్ స్టేజ్కు చేరుకుంది. గురువారం జరిగిన కీలక పోరులో గుజరాత్ జెయింట్స్ టీమ్ సర్వశక్తులు ఒడ్డి యూపీ వారియర్స్ను మట్టికరిపించింది. టాస్ గెలిచిన యూపీ వారియర్స్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. గుజరాత్ జెయింట్స్ బ్యాటింగ్ ప్రారంభించగా, ఆ జట్టుకు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. కేవలం 65 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడిన దశలో సీనియర్ ఆటగాడు సోఫీ డివైన్ ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దింది.
సోఫీ డివైన్ తన అనుభవాన్నంతా ఉపయోగించి 42 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో అజేయంగా 50 పరుగులు సాధించింది. ఆమెకు కెప్టెన్ బెత్ మూనీ (38) మంచి సహకారం అందించింది. ఆరంభంలో డానీ వ్యాట్-హాడ్జ్, అనుష్క శర్మ మెరుపులు మెరిపించినా, మధ్యలో వికెట్లు వరుసగా పడటంతో గుజరాత్ భారీ స్కోరు సాధించలేకపోయింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో గుజరాత్ 8 వికెట్ల నష్టానికి 153 పరుగులు చేసింది. యూపీ బౌలర్లలో సోఫీ ఎక్లెస్టన్, క్రాంతి గౌడ్ చెరో రెండు వికెట్లు తీసి గుజరాత్ పరుగుల వేగాన్ని అడ్డుకున్నారు. దీప్తి శర్మ, క్లోయ్ ట్రయాన్ కూడా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.
154 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన యూపీ వారియర్స్ బ్యాటింగ్ విభాగం పేకమేడలా కూలిపోయింది. ఓపెనర్ కిరణ్ నవగిరె మొదటి బంతికే డకౌట్ అయ్యి షాక్ ఇచ్చింది. స్టార్ బ్యాటర్ మెగ్ లానింగ్ కూడా 14 పరుగులకే వెనుదిరగడంతో యూపీ శిబిరంలో ఆందోళన మొదలైంది. ఫోబ్ లిచ్ఫీల్డ్ (32), క్లోయ్ ట్రయాన్ (30) పోరాడినప్పటికీ మిగిలిన బ్యాటర్లు ఎవరూ కనీసం రెండంకెల స్కోరు కూడా చేయలేకపోయారు. దీంతో యూపీ వారియర్స్ 17.3 ఓవర్లలోనే కేవలం 108 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది.
గుజరాత్ బౌలింగ్లో రాజేశ్వరి గైక్వాడ్ తన స్పిన్ మాయాజాలంతో యూపీని కోలుకోకుండా దెబ్బతీసింది. ఆమె 4 ఓవర్లలో కేవలం 16 పరుగులే ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లు తీసింది. రెణుకా సింగ్, సోఫీ డివైన్ రెండేసి వికెట్లతో రాణించారు. కష్వీ గౌతమ్, యాష్లే గార్డనర్ చెరో వికెట్ సాధించారు. ఈ విజయంతో గుజరాత్ జెయింట్స్ పాయింట్ల పట్టికలో మెరుగైన స్థానానికి చేరుకుంది. ఇప్పటివరకు జరిగిన మ్యాచ్ల ఆధారంగా చూస్తే, లీగ్ దశలో రెండు జట్లకు ఇంకా రెండేసి మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి.
ప్రస్తుత సమీకరణాల ప్రకారం.. గుజరాత్ జెయింట్స్ తన తర్వాతి రెండు మ్యాచుల్లో గెలిస్తే నేరుగా ప్లేఆఫ్ చేరే అవకాశం ఉంది. కానీ యూపీ వారియర్స్ పరిస్థితి మాత్రం దారుణంగా తయారైంది. వారు తమ మిగిలిన మ్యాచుల్లో గెలిచినా, నెట్ రన్ రేట్ మరియు ఇతర జట్ల ఫలితాల మీద ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. యూపీ వారియర్స్ ప్రదర్శన ఈ సీజన్లో అస్థిరంగా ఉండటం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది. రాబోయే మ్యాచ్లు డబ్ల్యూపీఎల్ సీజన్-4 విజేతలెవరో తేల్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.