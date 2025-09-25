ICC Women's ODI World Cup 2025: మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్కు కౌంట్డౌన్ స్టార్ట్
ICC Women's ODI World Cup 2025: క్రికెట్ అభిమానులను అలరించడానికి మరో ప్రపంచ సంబరం సిద్ధమైంది. మరో ఐదు రోజుల్లో మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ (Women's ODI World Cup) ప్రారంభం కానుంది. ఈ మెగా టోర్నమెంట్కు భారత్ మరియు శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. మంగళవారం నుంచి భారత్ వేదికగా ఈ టోర్నీ జరగనుంది. మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్న ఈ ప్రపంచకప్ సమరం ఎంతో ఆసక్తిని రేపుతోంది.
టోర్నీ షెడ్యూల్ ముఖ్యాంశాలు:
ప్రారంభ మ్యాచ్: ఈ నెల 30న (తేదీని స్పష్టంగా ఇవ్వలేదు, కానీ నెల 30గా పేర్కొనబడింది) టోర్నీ మొదలవుతుంది. తొలి మ్యాచ్లో ఆతిథ్య జట్టు భారత్ మరియు శ్రీలంక తలపడతాయి. శ్రీలంకతో జరిగే ఈ పోరుతోనే భారత జట్టు తమ టైటిల్ వేటను మొదలుపెట్టనుంది.
ఫైనల్ మ్యాచ్: మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ నవంబర్ 2న జరగనుంది.
ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్కు సంబంధించిన కౌంట్డౌన్ ఇప్పటికే మొదలైంది. ఎనిమిది జట్ల మధ్య జరిగే ఈ హోరాహోరీ పోరు కోసం క్రికెట్ ప్రేమికులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.