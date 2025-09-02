  • Menu
HAT Secret: టీమిండియాలోని 'HAT' సీక్రెట్ ఏంటి ? ఆసియా కప్‌లో దాని పాత్ర ఎందుకు కీలకం ?

Highlights

HAT Secret: ఆసియా కప్ సెప్టెంబర్ 9 నుండి ప్రారంభం కానుంది. అయితే, అంతకు ముందు టీం ఇండియా హ్యాట్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

HAT Secret: ఆసియా కప్ సెప్టెంబర్ 9 నుండి ప్రారంభం కానుంది. అయితే, అంతకు ముందు టీం ఇండియా హ్యాట్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. 8 జట్ల మధ్య జరిగే ఆసియా కప్‌లో హ్యాట్ గెలిపించనుంది. ముందుగా హ్యాట్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ హ్యాట్ అంటే భారతదేశానికి చెందిన ముగ్గురు ఆటగాళ్లు. ఈ ముగ్గురు ఆటగాళ్లు ఈ సంవత్సరం టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో భారతదేశం తరపున అత్యధిక పరుగులు చేశారు. ఇక్కడ హెచ్ అంటే హార్దిక్ పాండ్యా, ఏ అంటే అభిషేక్ శర్మ, టీ అంటే తిలక్ వర్మ. 2025లో ఇప్పటివరకు ఆడిన టీ20లలో భారతదేశం తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ముగ్గురు బ్యాట్స్‌మెన్‌లు అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా. ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు భారతీయ బ్యాట్స్‌మెన్‌ల టీ20 అంతర్జాతీయ పరుగులను ఒక్కొక్కటిగా పరిశీలిద్దాం.

ముందుగా హ్యాట్ లో ఉన్న ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్‌లు అంటే అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ గురించి చూద్దాం. ఈ ఏడాది టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో భారతదేశానికి టాప్ స్కోరర్‌లు వీరే. అభిషేక్ శర్మ 2025లో ఆడిన 5 టీ20 మ్యాచ్‌లలో భారతదేశం తరపున అత్యధికంగా 279 పరుగులు చేశాడు. ఈ సమయంలో అతను ఒక సెంచరీ చేసి 135 పరుగులు చేశాడు. తిలక్ వర్మ కూడా ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు 5 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడి 133 పరుగులు చేశాడు. ఈ సమయంలో అతని అత్యుత్తమ స్కోరు 72 నాటౌట్. హార్దిక్ పాండ్యా కూడా 2025లో ఇప్పటివరకు భారతదేశం తరపున 5 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఆ 5 మ్యాచ్‌లలో పాండ్యా 112 పరుగులు చేశాడు, ఇందులో అతని బెస్ట్ స్కోరు 53.

హ్యాట్ సీక్రెట్ ఏమిటో ఇప్పుడు అర్థం అయి ఉంటుంది. ఆసియా కప్‌లో వీరు భారతదేశానికి గెలుపును ఎలా గ్యారెంటీ చేయగలరో కూడా చాలావరకు అర్థమై ఉంటుంది. హార్దిక్, అభిషేక్, తిలక్ తమ పరుగులు చేసే పరంపరను కొనసాగిస్తూ ఆసియా కప్‌లో భారతదేశానికి విజయాన్ని సులభతరం చేయగలరు.

అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ ఈ సంవత్సరం టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారతీయులే కాదు. 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు టీ20 క్రికెట్‌లో మొత్తం సిక్స్‌లు కొట్టిన టాప్ 3 భారతీయులలో కూడా వీరు ఉన్నారు. గత రెండేళ్లలో అభిషేక్ శర్మ అత్యధికంగా 182 సిక్స్‌లు కొట్టాడు. తిలక్ వర్మ 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు మూడవ అత్యధిక సిక్స్‌లు కొట్టిన భారతీయ బ్యాట్స్‌మెన్. ఈ సమయంలో అతను 135 సిక్స్‌లు కొట్టాడు.

