T20 World Cup 2026: యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. భారత్లో చిక్కుకున్న వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే క్రికెట్ జట్లు..!
T20 World Cup 2026: వెస్టిండీస్ మరియు జింబాబ్వే క్రికెట్ జట్లు స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లలేక భారత్లోనే ఉండిపోయాయి.
T20 World Cup 2026: వెస్టిండీస్ మరియు జింబాబ్వే క్రికెట్ జట్లు స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లలేక భారత్లోనే ఉండిపోయాయి. పశ్చిమాసియాలో (Middle East) నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు క్రీడా ప్రపంచాన్ని కూడా తాకాయి. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడులు, ప్రతిగా ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి దాడుల కారణంగా అంతర్జాతీయ విమాన రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
దుబాయ్ విమానాశ్రయంపై ప్రభావం:
సాధారణంగా భారత్ నుంచి కరేబియన్ దేశాలకు లేదా ఆఫ్రికా దేశాలకు వెళ్లే విమానాలు దుబాయ్ మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. అయితే, ఇరాన్ జరిపిన ప్రతిదాడిలో దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం దెబ్బతినడం, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో వైమానిక దాడుల ముప్పు ఉండటంతో విమాన సంస్థలు తమ సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాయి.
ఆటగాళ్ల భద్రతే మా ప్రాధాన్యత - విండీస్ బోర్డు:
"గల్ఫ్ ప్రాంతంలో సైనిక చర్యల వల్ల ప్రయాణ ఆంక్షలు అమల్లోకి వచ్చాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా షెడ్యూల్ చేసిన విమానాలు రద్దయ్యాయి. మా ఆటగాళ్ల భద్రత కోసం ఐసీసీ (ICC) మరియు సంబంధిత ప్రభుత్వ అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం" అని వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
దిల్లీలో జింబాబ్వే జట్టు:
వెస్టిండీస్తో పాటు జింబాబ్వే జట్టు కూడా ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటోంది. ప్రస్తుతం జింబాబ్వే జట్టు దిల్లీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. "మా ప్రయాణ ప్రణాళికలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. మిడిల్ ఈస్ట్లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం వల్ల మేం స్వదేశానికి వెళ్లడం ఆలస్యమవుతోంది" అని జింబాబ్వే క్రికెట్ బోర్డు ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా వెల్లడించింది.
ప్రస్తుతం ఈ రెండు జట్ల ఆటగాళ్లకు భారత్లోనే సురక్షితమైన వసతి కల్పించారు. విమాన మార్గాలు పునరుద్ధరించబడిన తర్వాత లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా వీరిని పంపించేందుకు ఐసీసీ కసరత్తు చేస్తోంది.