Vivo Y500: వివో నుంచి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. భారీ 8,200mAh బ్యాటరీ.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?

Vivo Y500: ప్రపంచ మొబైల్ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేసిన వివో, తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ వివో వై500ను చైనాలో విడుదల చేసింది.

Vivo Y500: ప్రపంచ మొబైల్ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేసిన వివో, తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ వివో వై500ను చైనాలో విడుదల చేసింది. భారీ 8,200mAh బ్యాటరీ, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మిడ్-రేంజ్ ఫోన్ విభాగానికి గట్టి పోటీనిచ్చేలా కనిపిస్తోంది. కాబట్టి, కొత్త వివో వై500 స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎలా ఉంటుంది? దాని ధర ఎంత? ఇది భారతదేశంలో ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుందనే దాని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Vivo Y500 Specifications

కొత్త వివో వై500 ఫోన్ 6.77-అంగుళాల ఫుల్ ఫుల్‌హెచ్‌డీ ప్లస్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేతో వస్తోంది. దీనికి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ , HDR సపోర్ట్ ఉంది. దీనితో పాటు, 94.21శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియో వీడియో వీక్షణ, గేమింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా OriginOS 15 పై నడుస్తుంది. ఇది సున్నితమైన,మెరుగైన వినియోగదారు అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది

ప్రాసెసర్, పనితీరు విభాగంలో Vivo Y500 స్మార్ట్‌ఫోన్ 4ఎన్ఎమ్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది Mali-G615 GPUతో మంచి పనితీరును అందించే ఆక్టా-కోర్ చిప్. 12GB వరకు LPDDR4X RAM, 512GB వరకు UFS 3.1 నిల్వ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది గేమింగ్, మల్టీ-టాస్కింగ్‌కు అనుకూలంగా ఉంటుందని చెబుతారు.

ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం, Vivo Y500 వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీనికి 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ లెన్స్,2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్‌ల కోసం, ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అందించారు. ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దాని 8,200mAh భారీ బ్యాటరీ. ఇది దీర్ఘకాలిక వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. 90W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతును కలిగి ఉంటుంది.

కనెక్టివిటీ పరంగా, Vivo Y500 ఫోన్ 5G, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, NFC, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ వంటి తాజా కీలక లక్షణాలతో వస్తుంది. భద్రత పరంగా ఇందులో IP68, IP69, IP69+ రేటింగ్‌ ఉంది, దుమ్ము , నీటి నుండి రక్షణను అందిస్తుంది. Vivo Y500 ఫోన్ 163.10 x 75.90 x 8.23mm కొలతలు 213 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఇది బ్లాక్, గ్లేసియర్ బ్లూ, డ్రాగన్ క్రిస్టల్ పర్పుల్ రంగులలో ప్రవేశపెట్టారు.

Vivo Y500 Price

కొత్త Vivo Y500 నాలుగు వేర్వేరు వెర్షన్లలో లభిస్తుంది. 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర CNY 1,399 (సుమారు రూ.17,000) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. అదనంగా, 8GB + 256GB వేరియంట్ CNY 1,599 (సుమారు రూ. 19,700), 12GB + 256GB మోడల్ CNY 1,799 (సుమారు రూ. 22,000), 12GB + 512GB మోడల్ CNY 1,999 (సుమారు రూ. 24,700) కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్లు సెప్టెంబర్ 5 నుండి చైనాలో అమ్మకానికి వస్తాయి.

