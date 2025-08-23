Virat Kohli : కోహ్లీ ప్లాన్ ఇదే.. ఆస్ట్రేలియాలో రికార్డుల వేట మొదలు పెట్టనున్నాడా?
Virat Kohli : భారత క్రికెట్ దిగ్గజం విరాట్ కోహ్లీ భవిష్యత్తుపై జరుగుతున్న ఊహాగానాలకు తెరపడడం లేదు. టీ20 ప్రపంచ కప్ 2024 గెలిచిన తర్వాత టీ20 ఫార్మాట్ నుండి, ఆ తర్వాత టెస్టుల నుండి కూడా తప్పుకున్న కోహ్లీ, ప్రస్తుతం కేవలం వన్డే ఫార్మాట్లో మాత్రమే ఆడుతున్నాడు. అయితే, వన్డేలలో కూడా అతని ప్లేస్ సేఫ్ కాదనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, ఈ ఊహాగానాలను పట్టించుకోకుండా విరాట్ తన సన్నాహాల్లో మునిగిపోయాడు. అక్టోబర్లో ఆస్ట్రేలియాలో జరగబోయే వన్డే సిరీస్లో కోహ్లీ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే, కోహ్లీ తన కుటుంబంతో కలిసి లండన్లో ఉంటూ, అక్కడ ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టాడు.
లార్డ్స్ స్టేడియంలో కఠినమైన ప్రాక్టీస్
ఐపీఎల్ 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఛాంపియన్గా నిలిచిన కొన్ని రోజుల తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ లండన్కు వెళ్ళాడు. అప్పటి నుంచి క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్న కోహ్లీ, ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ ముందు ఒక మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. అయితే, ఈ సుదీర్ఘ విరామం, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని కోహ్లీ ఒంటరిగా బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించాడు. ఈ విషయాన్ని తన సోషల్ మీడియాలో గుజరాత్ టైటాన్స్ అసిస్టెంట్ కోచ్ నయీమ్ అమీన్తో ఉన్న ఫోటో పోస్ట్ చేసి చెప్పాడు.
తాజాగా, రెవ్స్పోర్ట్స్ నివేదిక ప్రకారం.. విరాట్ కోహ్లీ చారిత్రాత్మక లార్డ్స్ స్టేడియంలోని ఇండోర్ ప్రాక్టీస్ ఫెసిలిటీలో దాదాపు 2 గంటల పాటు కఠినంగా సాధన చేశాడు. ఈ సెషన్లో కోహ్లీ ఎప్పటిలాగే బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. స్పిన్నర్లు, పేసర్లు ఇద్దరి బౌలింగ్లోనూ బ్యాటింగ్ చేస్తూ తన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నాడు. కోహ్లీ ప్రాక్టీస్ సెషన్ను చూసిన వారంతా అతని అంకితభావం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. కొన్ని రోజుల క్రితం లార్డ్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు, కోహ్లీ మాజీ పాకిస్తాన్ మహిళా క్రికెటర్ సానియా ఖాన్తో ఉన్న ఫోటో ఒకటి బయటపడింది.
ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ తర్వాత కూడా కోహ్లీ ఉంటారా?
భారత్ మరియు ఆస్ట్రేలియా మధ్య వన్డే సిరీస్ అక్టోబర్ 19న మొదలై అక్టోబర్ 25 వరకు జరుగుతుంది. ఈ సిరీస్లో మొత్తం 3 మ్యాచ్లు ఉంటాయి. దీని తర్వాత టీమిండియా తదుపరి వన్డే సిరీస్ డిసెంబర్లో దక్షిణాఫ్రికా మరియు జనవరిలో న్యూజిలాండ్తో స్వదేశంలో జరగనున్నాయి. అయితే, ఈ రెండు సిరీస్లలో కూడా కోహ్లీ ఆడతాడా లేదా అనేది అతని ఆస్ట్రేలియా పర్యటన ప్రదర్శనపై ఆధారపడి ఉంటుంది.