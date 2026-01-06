  • Menu
Home  > క్రీడలు

Virat Kohli: కోహ్లీ ఖాతాలో మరో అరుదైన రికార్డు: సచిన్ ‘వరల్డ్ రికార్డ్’ను బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమైన కింగ్!

Virat Kohli: కోహ్లీ ఖాతాలో మరో అరుదైన రికార్డు: సచిన్ ‘వరల్డ్ రికార్డ్’ను బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమైన కింగ్!
x
Highlights

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: టీమ్ ఇండియా రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ మరో చారిత్రాత్మక మైలురాయికి చేరువలో ఉన్నాడు.

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: టీమ్ ఇండియా రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ మరో చారిత్రాత్మక మైలురాయికి చేరువలో ఉన్నాడు. జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్‌తో ప్రారంభం కానున్న మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో కోహ్లీ ఒక భారీ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకోబోతున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 28,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచేందుకు విరాట్ కేవలం 25 పరుగుల దూరంలో మాత్రమే ఉన్నాడు.

సచిన్ రికార్డు బద్దలు కావడం ఖాయం!

క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉన్న ఒక బలమైన రికార్డును కోహ్లీ ఈ సిరీస్‌తో అధిగమించనున్నాడు. విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటివరకు 623 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 27,975 పరుగులు చేశాడు. 28 వేల మార్కును అందుకోవడానికి కోహ్లీకి ఇంకా 20 ఇన్నింగ్స్‌ల అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కివీస్ సిరీస్‌లోనే ఈ ఘనత సాధించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. సచిన్ తన 644వ ఇన్నింగ్స్‌లో ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. శ్రీలంక దిగ్గజం సంగక్కర 666 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ ఫీట్ సాధించాడు.

కోహ్లీ ప్రస్థానం - గణాంకాలు:

విరాట్ కోహ్లీ మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి ఇప్పటివరకు సాధించిన ఘనతలు ఇవే:

మొత్తం పరుగులు: 27,975

సెంచరీలు: 84

అర్ధ సెంచరీలు: 145

ఇన్నింగ్స్‌లు: 623

ప్రస్తుత ఫామ్ చూస్తుంటే, న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే మొదటి వన్డేలోనే కోహ్లీ ఈ రికార్డును అందుకునే అవకాశం ఉంది. అదే జరిగితే, ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 28 వేల పరుగులు చేసిన ఏకైక ఆటగాడిగా విరాట్ చరిత్ర సృష్టిస్తాడు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick