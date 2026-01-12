Virat Kohli Completes 28,000 International Runs: సచిన్ తర్వాత అతడే.. కానీ ఆ అవార్డులన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయో తెలుసా?
విరాట్ కోహ్లీ వడోదర వన్డేలో 28,000 పరుగుల రికార్డును అధిగమించి చరిత్ర సృష్టించారు. తన 71వ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును అందుకున్న సందర్భంగా అమ్మపై ఆయన చూపిన ప్రేమ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
మైదానంలో అడుగుపెడితే రికార్డుల వేట మొదలుపెట్టే 'రన్ మెషిన్' విరాట్ కోహ్లీ, మరో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నారు. వడోదర వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన వన్డేలో అద్భుత ప్రదర్శనతో భారత్ను గెలిపించడమే కాకుండా, ప్రపంచ క్రికెట్లో దిగ్గజాల రికార్డులను తిరగరాశారు.
28,000 పరుగుల క్లబ్లో కింగ్ కోహ్లీ
ఈ మ్యాచ్లో 93 పరుగులతో రాణించిన విరాట్ కోహ్లీ, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా 28,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ క్రమంలో శ్రీలంక లెజెండ్ కుమార సంగక్కరను వెనక్కి నెట్టి, ప్రపంచంలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రెండో ఆటగాడిగా నిలిచారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో టాప్ స్కోరర్లు:
- సచిన్ టెండూల్కర్: 34,357 పరుగులు
- విరాట్ కోహ్లీ: 28,068 పరుగులు
అమ్మ కోసం అవార్డుల పార్సిల్!
మ్యాచ్ అనంతరం తనకు లభించిన 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' (71వ అవార్డు) గురించి మాట్లాడుతూ కోహ్లీ ఒక ఎమోషనల్ విషయాన్ని పంచుకున్నారు. ప్రెజెంటర్ హర్షా భోగ్లే "ఇన్ని అవార్డులను దాచుకోవడానికి నీ ఇంట్లో గది సరిపోతుందా?" అని అడగగా, కోహ్లీ ఇలా స్పందించారు:
"నేను నా అవార్డులన్నింటినీ గురుగ్రామ్లోని మా అమ్మ దగ్గరకు పంపించేస్తాను. ఆమెకు ఆ ట్రోఫీలను దాచుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం. నా విజయాలను చూసి ఆమె ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది. అందుకే నా ప్రతి అవార్డు నేరుగా అమ్మ దగ్గరికే వెళ్తుంది."
సచిన్ రికార్డుకు అడుగు దూరంలో..
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డులు సాధించిన జాబితాలో కోహ్లీ ఇప్పుడు రెండో స్థానంలో ఉన్నారు.
సచిన్ టెండూల్కర్: 76 అవార్డులు
విరాట్ కోహ్లీ: 71 అవార్డులు
సచిన్ రికార్డును సమం చేయడానికి విరాట్కు కేవలం 5 అవార్డులు మాత్రమే అవసరం. తన కెరీర్ ఆరంభంలోనే తండ్రిని కోల్పోయినా, తల్లి ప్రోత్సాహంతో ప్రపంచ క్రికెట్ను శాసించే స్థాయికి ఎదిగిన కోహ్లీ.. రికార్డుల కంటే అమ్మ ఇచ్చే ఆశీస్సులే గొప్పవని మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.