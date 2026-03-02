India vs West Indies: భారత్ గెలుపును తట్టుకోలేకపోయిన పాక్ యాంకర్.. లైవ్ స్టూడియోలోనే..
India vs West Indies: టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత క్రికెట్ జట్టు జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. సూపర్-8లో వెస్టిండీస్ను చిత్తు చేసి టీమ్ ఇండియా సగర్వంగా సెమీఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే, భారత్ సాధించిన ఈ అద్భుత విజయాన్ని దాయాది దేశం పాకిస్థాన్లోని కొందరు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. తాజాగా ఒక పాక్ న్యూస్ యాంకర్ తన ఆవేశాన్ని అదుపు చేసుకోలేక లైవ్ స్టూడియోలోని ఎల్ఈడీ (LED) టీవీని పగులగొట్టిన ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
భారత్-వెస్టిండీస్ మ్యాచ్ ఫలితం తేలిన తర్వాత, పాకిస్థాన్కు చెందిన ఒక ప్రముఖ న్యూస్ ఛానల్ స్టూడియోలో విశ్లేషణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ చర్చా సమయంలో భారత జట్టు ప్రదర్శనపై విశ్లేషిస్తుండగా, సదరు యాంకర్ తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు. భారత్ సెమీస్కు చేరడాన్ని తట్టుకోలేక, ఆవేశంతో ఊగిపోతూ స్టూడియోలో ఉన్న పెద్ద ఎల్ఈడీ టీవీని పగులగొట్టాడు.
సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్:
దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ‘ఘర్ కే కలేష్’ అనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో పోస్ట్ చేయడంతో క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు పాక్ మీడియా తీరుపై సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
"ఓటమిని అంగీకరించలేని స్థితిలో పాక్ యాంకర్ల అతి ఇలాగే ఉంటుంది" అని కొందరు..
"భారత్ గెలిస్తే మీ టీవీలు పగులగొట్టుకోవడం ఏంటి?" అని మరికొందరు ఎద్దేవా చేస్తున్నారు.
ఏది ఏమైనా, భారత జట్టు సెమీఫైనల్కు చేరడం పాకిస్థాన్ మీడియాలో ఎంతటి ప్రకంపనలు సృష్టించిందో ఈ ఘటన నిదర్శనంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో క్రీడా వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.