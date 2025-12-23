  • Menu
The Big Twist: గిల్ ఔట్‌, అక్షర్‌కు బాధ్యతలు అప్పగింపు

Highlights

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్‌కప్ 2026 కోసం టీమిండియా సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. శుభ్‌మన్ గిల్‌పై వేటు వేస్తూ, అక్షర్ పటేల్‌కు వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించింది. రింకూ సింగ్ మెయిన్ టీమ్‌లోకి రాగా, యశస్వి జైస్వాల్ రిజర్వ్ ప్లేయర్‌గా మారారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

జట్టు ప్రధాన కార్యాలయం నుండి వచ్చిన ఆశ్చర్యకరమైన వార్త ఏమిటంటే, ఒకప్పుడు భారతదేశపు యువరాజుగా పరిగణించబడిన శుభ్‌మన్ గిల్ జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడంలో విఫలమయ్యాడు. గత T20 మ్యాచ్‌లలో అతని ప్రదర్శన అతను T20లలో భారత సూపర్ స్టార్‌గా ఎదగలేదని స్పష్టం చేసింది. తన చివరి 15 T20Iలలో కేవలం 291 పరుగులు మాత్రమే చేసి, ఒక్కసారి కూడా యాభై పరుగులు దాటకపోవడంతో, అతనిని తప్పించడం ఆశ్చర్యం కలిగించలేదు.

మరోవైపు, అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్సీకి ఎంపిక కావడం క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఒక సాధారణ నిర్ణయం. 2026 ప్రపంచ కప్ షెడ్యూల్ స్వదేశంలో జరగనున్న నేపథ్యంలో, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ప్రదర్శన ఇచ్చే ఆల్‌రౌండర్‌లకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది.

వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు మరియు ఆహ్లాదకరమైన ఆశ్చర్యాలు

2026 జట్టు కూర్పు ఒక కొత్త అర్థాన్ని ఇస్తోంది: కొన్ని నిర్ణయాలు చాలా నాటకీయంగా, మరికొన్ని మెరుగ్గా కనిపిస్తున్నాయి.

సాలిడ్ వైట్-బాల్ ఆప్షన్‌లను ఎంపిక చేసే నియమానికి కట్టుబడి, వరుణ్ చక్రవర్తి (మిస్టరీ స్పిన్నర్), మరియు దూకుడు రవి బిష్ణోయ్‌లకు సబ్‌కాంటినెంటల్ పిచ్‌లపై అనుభవం పొందడానికి మరో అవకాశం లభించింది.

రింకూ కారకం: అభిమానులలో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న రింకూ సింగ్, ప్రధాన (ఆడే) XI లేదా జట్టులో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నాడు. దీనిని బట్టి అతను ఇకపై బెంచ్‌కే పరిమితం కాడని తెలుస్తోంది.

జైస్వాల్ విషయంలో ఆందోళన: దూకుడు ఆటగాడు యశస్వి జైస్వాల్‌ను దిగువకు పంపాలనే నిర్ణయం маతభిప్రాయాలకు కారణమైంది. అతను ఖచ్చితంగా మొదటి జాబితాలో ఉన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు బౌలింగ్‌లో మరింత లోతు కోసం ప్రాధాన్యతనిచ్చారు.

IPL తారల ఎదుగుదల: నితీష్ కుమార్ రెడ్డి మరియు రియాన్ పరాగ్ ఇద్దరూ జట్టు బ్యాకప్‌లుగా ఎంపికయ్యారు మరియు ప్రధాన జట్టులో ఎప్పుడైనా ఆడే అవకాశం ఉంది.

ఈ జట్టు కూర్పుతో భారత్ న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే సిరీస్‌లలో ఆడనుంది. ఫిబ్రవరిలో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు ముందు జట్టు ఐక్యంగా, పటిష్టంగా మారాలనే ఉద్దేశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

గిల్ తన భావాలను అదుపు చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉండవచ్చు, కానీ అతని మినహాయింపును పక్కన పెడితే, అక్షర్ పటేల్‌కు ప్రమోషన్ ఇవ్వడం ద్వారా పేరు కంటే ఫామ్ మరియు యుటిలిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

