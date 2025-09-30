BCCI: టీమిండియా పై బీసీసీఐ కాసుల వర్షం.. 3 అద్భుత విజయాలకు గానూ ఏకంగా రూ. 204 కోట్లు రివార్డు
BCCI: టీమిండియా గత 15 నెలల్లో సాధించిన మూడు మెగా టోర్నమెంట్ విజయాలకు గుర్తింపుగా బీసీసీఐ చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకుంది. క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు, ఆటగాళ్లు, కోచింగ్ సిబ్బంది, టోర్నమెంట్లలో జట్టుకు మద్దతుగా ఉన్న అందరికీ కలిపి మొత్తం రూ. 204 కోట్ల భారీ నజరానాను ప్రకటించింది. ఈ బహుమతి మొత్తం క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ప్రైజ్ మనీలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
1. ఆసియా కప్ 2025 విజయం – రూ. 21 కోట్లు
టీమిండియాకు ఆసియా కప్ 2025 విజయం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో భారత జట్టు చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్పై అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఈ టోర్నమెంట్లో భారత్, పాకిస్థాన్ను మూడుసార్లు ఓడించింది. ఈ అద్భుతమైన విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు బీసీసీఐ జట్టుకు రూ. 21 కోట్ల భారీ రివార్డును ప్రకటించింది.
2. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 విజయం – రూ. 58 కోట్లు:
ఆసియా కప్కు ముందు, మార్చి 9, 2025న టీమ్ ఇండియా న్యూజిలాండ్ను ఓడించి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది. భారత జట్టు ఈ టైటిల్ను గెలవడం ఇది మూడోసారి. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కూడా భారత జట్టు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా అజేయంగా నిలిచింది. ఈ ఘనతకు గుర్తింపుగా, బీసీసీఐ ఆటగాళ్లు, కోచింగ్ స్టాఫ్ మరియు టీమ్ సభ్యులందరికీ కలిపి రూ. 58 కోట్ల భారీ నజరానాను ప్రకటించింది.
3. టీ20 వరల్డ్ కప్ 2024 విజయం – రూ. 125 కోట్లు:
ఈ విజయాలన్నింటిలోకెల్లా టీ20 వరల్డ్ కప్ 2024 విజయం అత్యంత ముఖ్యమైనది. జూన్ 2024లో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో టీమిండియా, సౌత్ ఆఫ్రికాను 7 పరుగుల తేడాతో ఓడించి, 17 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత మళ్లీ కప్ను గెలుచుకుంది. ఈ చారిత్రాత్మక విజయానికి గానూ బీసీసీఐ ఏకంగా రూ. 125 కోట్ల ప్రైజ్ మనీని ప్రకటించింది. ఇది అప్పటివరకు ప్రకటించిన అన్ని రివార్డుల్లోకెల్లా అత్యంత పెద్ద మొత్తం కావడం విశేషం.
ఈ విధంగా, గత 15 నెలల్లో సాధించిన మూడు ప్రధాన టోర్నమెంట్ విజయాలకు (రూ. 125 కోట్లు + రూ. 58 కోట్లు + రూ. 21 కోట్లు) కలిపి టీమిండియాకు బీసీసీఐ నుండి మొత్తం రూ. 204 కోట్ల భారీ రివార్డు లభించింది. ఈ రివార్డు భారత క్రికెట్ జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు, దానిపై బోర్డుకు ఉన్న విశ్వాసానికి నిదర్శనం.