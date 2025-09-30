Asia Cup Final: పాక్ వెన్ను విరిచిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్లు..హ్యాట్రిక్ విక్టరీ కొట్టిన టీమిండియా..!
Asia Cup Final: దుబాయ్లో జరిగిన ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్ భారత్, పాకిస్థాన్ల మధ్య జరిగిన మూడో మ్యాచ్. గత రెండు మ్యాచ్లలో భారత్ ఏకపక్ష విజయం సాధించగా, ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. అనేకసార్లు భారత్పై ఒత్తిడి పెంచింది, అయినప్పటికీ ఫలితం మాత్రం సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలోని టీమ్ ఇండియాకే దక్కింది. అయితే, ఈ ఉత్కంఠభరితమైన విజయాన్ని అందించడంలో ఐదుగురు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆటగాళ్లు కీలక పాత్ర పోషించారు. పాకిస్థాన్ను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో బంధించి మరీ భారత్ కప్ గెలిచింది.
పాకిస్థాన్ బ్యాటింగ్ లైనప్ను కుప్పకూల్చడంలో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్లు కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్ కీలకమయ్యారు.
* కుల్దీప్ యాదవ్: టోర్నమెంట్లో అత్యధికంగా 17 వికెట్లు తీసిన కుల్దీప్, ఫైనల్లో 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ముఖ్యంగా, ఒకే ఓవర్లో 3 వికెట్లు తీసి పాకిస్థాన్ వెన్ను విరిచాడు. దీంతో, భారీ స్కోరు దిశగా పయనిస్తున్న పాకిస్థాన్ 146 పరుగులకే పరిమితమైంది.
* అక్షర్ పటేల్: లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ అయిన అక్షర్ పటేల్ కూడా తన వంతు సహకారం అందించాడు. కేవలం 26 పరుగులు ఇచ్చి, మొహమ్మద్ హారిస్, హుస్సేన్ తలత్ వికెట్లు సహా మొత్తం 2 వికెట్లు తీశాడు.
బ్యాటింగ్లో తిలక్, శివమ్, రింకూ మెరుపులు
బౌలింగ్ తర్వాత, బ్యాటింగ్లోనూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్లు తమ సత్తా చాటారు. టోర్నమెంట్ మొత్తంలో అదరగొట్టిన అభిషేక్ శర్మ ఫైనల్లో 5 పరుగులకే అవుట్ అయినా, ఆ తర్వాత వచ్చిన లెఫ్టీలు జట్టును గెలిపించారు.
* తిలక్ వర్మ: జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన తిలక్ వర్మ, గొప్ప బాధ్యత తీసుకుని ఆడారు. 53 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచి, జట్టును విజయ తీరాలకు చేర్చారు. అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడిన తిలక్ వర్మ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును గెలుచుకున్నారు.
* శివమ్ దూబే: తిలక్కు మరో లెఫ్టీ బ్యాటర్ అయిన శివమ్ దూబే అద్భుతమైన సహకారం అందించాడు. కేవలం 22 బంతుల్లో 33 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి, మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని భారత్ వైపు తిప్పాడు. శివమ్ దూబే బౌలింగ్లోనూ (3 ఓవర్లలో 23 పరుగులు) తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.
* రింకూ సింగ్: టోర్నమెంట్ మొత్తంలో అవకాశం దక్కని రింకూ సింగ్, ఫైనల్లో చివరి ఓవర్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. భారత్కు 3 బంతుల్లో 2 పరుగులు అవసరమైన సమయంలో, తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతిని బౌండరీకి పంపి, మ్యాచ్ను అక్కడితోనే ముగించి, టీమ్ ఇండియాను ఛాంపియన్గా నిలబెట్టాడు.
ఈ విధంగా, కుల్దీప్, అక్షర్, అభిషేక్, తిలక్, రింకూ సింగ్ అనే ఐదుగురు లెఫ్ట్ హ్యాండర్లు తమ పవర్తో పాకిస్థాన్ను ఓడించి, టీమ్ ఇండియాకు కప్ను అందించారు. ఈ విజయం టీ20 క్రికెట్లో భారత్ ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి నిరూపించింది.