Bangladesh Betrayal: నాడు సాయం చేసిన భారత్కు నేడు ద్రోహం! బంగ్లాదేశ్ తీరుపై ఆగ్రహ జ్వాలలు!
2026 T20 ప్రపంచ కప్ వేదిక వివాదంపై బంగ్లాదేశ్ పాకిస్థాన్తో కలిసింది. భద్రతా సమస్యలు చూపుతూ ఐసీసీపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి.
2026 T20 ప్రపంచ కప్ నిర్వహణ వేదికలకు సంబంధించిన వివాదం ఊహించని మలుపు తిరిగింది. ప్రపంచ కప్ భారత్లో జరగనుంది. అయితే, భారత్లో ఆడటంపై భయాలు వ్యక్తం చేస్తున్న బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ నుండి మద్దతు కోరుతోంది. ఒకవేళ బంగ్లాదేశ్ టోర్నమెంట్ నుండి తప్పుకుంటే, తాము కూడా తప్పుకుంటామని పాకిస్తాన్ పరోక్షంగా సంకేతాలు ఇవ్వడం క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ రెండు దేశాలు ఏకమై అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC)పై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
చారిత్రక వ్యంగ్యం:
ఈ సమస్యలో ఒక చారిత్రక వ్యంగ్యం దాగి ఉంది. 1971 నాటి బంగ్లాదేశ్ విముక్తి పోరాట సమయంలో, భారత్ మద్దతుతోనే బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ నుండి విడిపోయింది. భారత్ జోక్యం చేసుకోకుండా ఉంటే, బంగ్లాదేశ్ అనే దేశం ఉండేదే కాదని పరిశీలకులు గుర్తుచేస్తున్నారు. అలాంటి చరిత్ర ఉన్నా, ఈరోజు బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్తో కలిసి భారత్కు వ్యతిరేకంగా నిలబడటం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
క్రికెట్ మైదానంలో రాజకీయం:
బంగ్లాదేశ్ తమ దేశీయ అభిమానుల మెప్పు పొందడం కోసం భారత్కు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. షేక్ హసీనాకు ఆశ్రయం ఇవ్వడం, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ ఐపీఎల్పై అకస్మాత్తుగా ఉదాసీనత చూపడం వంటి రాజకీయ కారణాల వల్ల క్రికెట్ దెబ్బతింటోంది. ఐసీసీ భద్రతా నివేదికలు భారత్ను సురక్షితమైన ఆతిథ్య దేశంగా ప్రకటించినప్పటికీ, క్రీడల్లోకి రాజకీయాన్ని ఎందుకు లాగుతున్నారని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
పాకిస్తాన్ వ్యూహాత్మక సహాయం:
పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్కు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నా, ఈ పరిణామాలు చివరికి ఇరు దేశాలకే నష్టం కలిగిస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఈ రెండు జట్లు టోర్నమెంట్ నుండి వైదొలిగితే, భారత్ లేదా ఐసీసీకి కలిగే ఆర్థిక లేదా ప్రతిష్ట నష్టం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, ఈ రెండు దేశాల క్రికెట్ బోర్డులు (PCB, BCB) మాత్రం భారీగా నష్టపోతాయి. ఎందుకంటే, ఐసీసీ ఆదాయంలో సింహభాగం భారత్తో కూడిన టోర్నమెంట్ల నుండే వస్తుంది.
భారత్ మార్కెట్ పవర్ తిరుగులేనిది:
ప్రస్తుత క్రికెట్ ప్రపంచంలో భారత్కు ఉన్న మద్దతు, విలువ మరియు ప్రభావం భారీగా ఉంది. పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ బహిష్కరణ వల్ల భారత్పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. ఒకవేళ బహిష్కరణ నిజంగా జరిగినా, అది 2026 T20 ప్రపంచ కప్ విజయాన్ని ఏమాత్రం ఆపలేదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
చివరి మాటలు:
క్రికెట్ పండుగలా జరగాల్సిన టోర్నమెంట్ కాస్తా రాజకీయ వేదికగా మారుతోంది. ఈ విషయంలో విచక్షణే నెగ్గి, ఆట మళ్లీ మైదానంలోకి వస్తుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.