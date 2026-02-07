టీ20 వరల్డ్ కప్లో పాక్ బోణీ: ఓటమి అంచున నిలిచి గెలిచిన బాబర్ సేన.. అష్రఫ్ 'సిక్సర్ల' విధ్వంసం!
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సమరంలో పాకిస్థాన్ జట్టు సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. కొలంబో వేదికగా నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో పాక్ 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఒక దశలో నెదర్లాండ్స్ వైపు మొగ్గు చూపిన మ్యాచ్ను, ఆల్ రౌండర్ ఫహీమ్ అష్రఫ్ తన వీరోచిత బ్యాటింగ్తో మలుపు తిప్పాడు.
కుప్పకూలిన నెదర్లాండ్స్: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేపట్టిన నెదర్లాండ్స్ 19.5 ఓవర్లలో 147 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. కెప్టెన్ స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ (37), మైఖేల్ లెవిట్ (24) రాణించడంతో ఒకప్పుడు డచ్ టీమ్ 160 దాటుతుందని అనిపించింది. అయితే పాక్ బౌలర్ సల్మాన్ మీర్జా (3/24) అద్భుత స్పెల్తో ఆ జట్టును దెబ్బతీశాడు. చివరి 20 పరుగుల వ్యవధిలోనే నెదర్లాండ్స్ 6 వికెట్లు కోల్పోయి స్వల్ప స్కోరుకే పరిమితమైంది. అబ్రార్, నవాజ్ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు.
అష్రఫ్ ఆఖరి నిమిషం మ్యాజిక్: 148 పరుగుల సాధారణ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్కు షాకులు తగిలాయి. బాబర్ ఆజం (15) మరోసారి నిరాశపరచగా, 114 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి పాక్ ఓటమి అంచున నిలిచింది. చివరి 12 బంతుల్లో 29 పరుగులు కావాల్సిన ఉత్కంఠ స్థితిలో ఫహీమ్ అష్రఫ్ (11 బంతుల్లో 29) మంటలు పుట్టించాడు. లోగాన్ వాన్ బీక్ వేసిన 19వ ఓవర్లో 3 సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్తో ఏకంగా 24 పరుగులు రాబట్టి విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు. 19.3 ఓవర్లలోనే పాక్ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి సంబరాల్లో మునిగిపోయింది.