T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పాకిస్థాన్ జట్టు వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోంది. బుధవారం యూఎస్ఏ (USA)తో జరిగిన మ్యాచ్లో 32 పరుగుల తేడాతో పాక్ అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ గెలుపుతో గ్రూప్-A పాయింట్ల పట్టికలో పాకిస్థాన్ 4 పాయింట్లతో అగ్రస్థానానికి చేరుకోగా, టీమిండియా రెండో స్థానానికి పడిపోయింది.
ఫర్హాన్ మెరుపులు.. భారీ స్కోరు
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న పాకిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 190 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సాయిమ్ అయూబ్ (19) నిరాశపరిచినా, వన్ డౌన్ బ్యాటర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (41 బంతుల్లో 73; 6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం (46) సమయోచితంగా ఆడగా, చివర్లో షాదాబ్ ఖాన్ (12 బంతుల్లో 30) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడటంతో పాక్ భారీ స్కోరు సాధించింది.
కట్టడి చేసిన పాక్ స్పిన్నర్లు
191 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన అమెరికా జట్టును పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్లు తమ మాయాజాలంతో కట్టడి చేశారు. అమెరికా బ్యాటర్లలో శుభమ్ రంజనే (51), షాయన్ జహంగీర్ (49) పోరాడినప్పటికీ జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చలేకపోయారు.
ఉస్మాన్ తారిక్ 3 వికెట్లు తీసి అమెరికా వెన్నులో వణుకు పుట్టించాడు. షాదాబ్ ఖాన్ 2 వికెట్లతో రాణించాడు. దీంతో అమెరికా 20 ఓవర్లలో 158 పరుగులకే పరిమితమై ఓటమి పాలైంది.
పాయింట్ల పట్టికలో మార్పులు:
ఈ విజయంతో పాకిస్థాన్ (+0.932 నెట్ రన్ రేట్) అగ్రస్థానంలో నిలవగా, భారత్ (+1.450 రన్ రేట్) ఒక విజయంతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇప్పుడు అందరి కళ్లు ఫిబ్రవరి 15న జరగబోయే హై-వోల్టేజ్ భారత్-పాక్ మ్యాచ్పైనే ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు గ్రూప్ టాపర్గా నిలిచే అవకాశం ఉంది.