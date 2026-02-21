  • Menu
T20 World Cup 2026: వరల్డ్ కప్‌లో టీమిండియాకు భారీ షాక్.. సూపర్–8కి ముందు స్టార్ పేసర్ అవుట్?
Highlights

T20 World Cup 2026: సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్-2026లో తిరుగులేని వేగంతో దూసుకుపోతున్న భారత్‌కు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

T20 World Cup 2026: సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న టీ20 ప్రపంచకప్-2026లో తిరుగులేని వేగంతో దూసుకుపోతున్న భారత్‌కు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. లీగ్ దశలో పాకిస్థాన్, అమెరికా వంటి జట్లపై వరుస విజయాలు సాధించి సూపర్-8కు చేరిన సూర్యకుమార్ సేనను గాయాల బెడద వదలడం లేదు. రేపు (ఫిబ్రవరి 22) దక్షిణాఫ్రికాతో జరగబోయే కీలక పోరుకు ముందు స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ గాయపడటం జట్టు మేనేజ్‌మెంట్‌ను కలవరపెడుతోంది.

నెట్స్ ప్రాక్టీస్‌లో ప్రమాదం

అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో నిన్న (ఫిబ్రవరి 20) జరిగిన నెట్ సెషన్‌లో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. హార్దిక్ పాండ్యా బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా, అతను కొట్టిన బంతి బౌలింగ్ చేస్తున్న సిరాజ్ మోకాలికి బలంగా తగిలింది. తీవ్రమైన నొప్పితో సిరాజ్ వెంటనే మైదానాన్ని వీడారు. ఇప్పటికే హర్షిత్ రాణా గాయంతో టోర్నీకి దూరం కాగా, ఇప్పుడు సిరాజ్ పరిస్థితిపై కూడా నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.

సూపర్-8 సమరం.. సిరాజ్ అందుబాటులో ఉంటారా?

గ్రూప్-1లో ఉన్న భారత్ తన సూపర్-8 తొలి మ్యాచ్‌ను బలమైన దక్షిణాఫ్రికాతో ఆడనుంది. రేపు రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న ఈ మ్యాచ్ సెమీస్ రేసులో అత్యంత కీలకం. గతంలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా సైతం జ్వరంతో కొన్ని మ్యాచ్‌లకు దూరం కావడంతో బౌలింగ్ విభాగం ఇప్పటికే ఒత్తిడిలో ఉంది. ఇప్పుడు సిరాజ్ గాయం తీవ్రతపై బీసీసీఐ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

ప్రాక్టీస్‌లో ముమ్మరంగా టీమిండియా

మరోవైపు, ఆటగాళ్లు ముమ్మరంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ఫోటోలను బీసీసీఐ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. సౌతాఫ్రికాతో పాటు జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్‌లతో భారత్ తలపడాల్సి ఉంది. సెమీస్ చేరాలంటే ప్రతి మ్యాచ్ గెలవాల్సిన స్థితిలో సిరాజ్ అందుబాటులో లేకపోతే అది టీం వ్యూహాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

