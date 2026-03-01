  • Menu
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: వెస్టిండీస్ తో టీమిండియా.. సెమీస్ కోసం హోరాహోరీ

T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: వరల్డ్ కప్ లో వెస్టిండీస్ తో టీమిండియా సెమీ ఫైనల్ బెర్త్ కోసం పోరాటం లైవ్ అప్ డేట్స్
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI Live Updates 

Highlights

T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: వెస్టిండీస్ - టీమిండియా సూపర్ 8 మ్యాచ్ లైవ్ అప్ డేట్స్. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచిన టీమ్ సెమీస్ కి చేరుకుంటుంది.

T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: T20 ప్రపంచ కప్‌లో చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్ మరి కొద్దిసేపట్లో భారత్ - వెస్టిండీస్ మధ్య జరగనుంది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో సాయంత్రం 6:30 గంటలకు టాస్ జరుగుతుంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ మ్యాచ్ క్వార్టర్ ఫైనల్ లాంటిది. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచిన టీమ్ సెమీస్ కు చేరుకుంటుంది. దీంతో రెండు టీమ్స్ హోరా హోరీ తలపడే అవకాశం ఉంది.

భారత్-వెస్టిండీస్ టీ20 వరల్డ్ కప్ సూపర్ 8 మ్యాచ్ లైవ్ అప్ డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.

Live Updates

2026-03-01 12:40:43
  • 1 March 2026 12:56 PM GMT

    T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో రెండు జట్ల రికార్డ్

    • ఇప్పటివరకు కోల్‌కతాలో భారత్ ఒకే ఒక్క ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ ఆడి గెలిచింది.
    • వెస్టిండీస్ మూడు ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లు ఆడి మూడింటినీ గెలుచుకుంది.
    • ఈ ప్రపంచ కప్‌లో ఆ జట్టు ఇప్పటికే రెండుసార్లు కోల్‌కతాలో ఆడింది.
    • ఈ టోర్నమెంట్‌లో టీం ఇండియా తొలిసారి అక్కడ ఆడనుంది.

  • 1 March 2026 12:53 PM GMT

    T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: వాతావరణం

    • కోల్‌కతాలో వాతావరణం మామూలుగా ఉంటుంది.
    • వర్షం పడే అవకాశం లేదు.
    • కోల్‌కతాలో ఈ సాయంత్రం ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉంటుందని అంచనా.
    • రాత్రి పూట మంచు పడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు

  • 1 March 2026 12:51 PM GMT

    T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: ఈడెన్ గార్డెన్స్ రికార్డ్

    • ఈ ప్రపంచ కప్‌లో ఇప్పటి వరకు ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో ఐదు మ్యాచ్‌లు జరిగాయి.
    • నాలుగు మ్యాచ్‌లు ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు గెలిచింది.
    • ఒక మ్యాచ్‌ను ఛేజింగ్ జట్టు గెలిచింది.
    • రెండు మ్యాచ్‌లు పగటిపూట, మూడు రాత్రిపూట జరిగాయి.
    • రాత్రి మ్యాచ్‌లలో కూడా, మూడింటిలో రెండు మ్యాచ్‌లను ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లే గెలిచాయి.

  • 1 March 2026 12:48 PM GMT

    T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: ఈడెన్ గార్డెన్స్ రికార్డ్

    • కోల్‌కతా 17 T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది.
    • తొమ్మిది మ్యాచ్‌లను బ్యాటింగ్ జట్టు గెలుచుకోగా, ఎనిమిది మ్యాచ్‌లను ఛేజింగ్ జట్టు గెలుచుకుంది.
    • ఇక్కడ అత్యధిక జట్టు స్కోరు 207/4, స్కాట్లాండ్ ఇటలీపై చేసింది.

  • 1 March 2026 12:45 PM GMT

    T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI:పిచ్ రిపోర్ట్

    ఈడెన్ గార్డెన్స్ పిచ్ సాధారణంగా బ్యాట్స్‌మెన్‌కు అనుకూలమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అధిక స్కోరింగ్ కు అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. పిచ్ పట్ల సౌరవ్ గంగూలీ సంతృప్తి చెందారని పిచ్ క్యూరేటర్ సుజన్ ముఖర్జీ అన్నారు.

