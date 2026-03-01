T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: వెస్టిండీస్ తో టీమిండియా.. సెమీస్ కోసం హోరాహోరీ
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: వెస్టిండీస్ - టీమిండియా సూపర్ 8 మ్యాచ్ లైవ్ అప్ డేట్స్. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచిన టీమ్ సెమీస్ కి చేరుకుంటుంది.
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: T20 ప్రపంచ కప్లో చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్ మరి కొద్దిసేపట్లో భారత్ - వెస్టిండీస్ మధ్య జరగనుంది. కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సాయంత్రం 6:30 గంటలకు టాస్ జరుగుతుంది. సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ మ్యాచ్ క్వార్టర్ ఫైనల్ లాంటిది. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచిన టీమ్ సెమీస్ కు చేరుకుంటుంది. దీంతో రెండు టీమ్స్ హోరా హోరీ తలపడే అవకాశం ఉంది.
భారత్-వెస్టిండీస్ టీ20 వరల్డ్ కప్ సూపర్ 8 మ్యాచ్ లైవ్ అప్ డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.
2026-03-01 12:40:43
- 1 March 2026 12:56 PM GMT
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో రెండు జట్ల రికార్డ్
- ఇప్పటివరకు కోల్కతాలో భారత్ ఒకే ఒక్క ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ ఆడి గెలిచింది.
- వెస్టిండీస్ మూడు ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లు ఆడి మూడింటినీ గెలుచుకుంది.
- ఈ ప్రపంచ కప్లో ఆ జట్టు ఇప్పటికే రెండుసార్లు కోల్కతాలో ఆడింది.
- ఈ టోర్నమెంట్లో టీం ఇండియా తొలిసారి అక్కడ ఆడనుంది.
- 1 March 2026 12:53 PM GMT
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: వాతావరణం
- కోల్కతాలో వాతావరణం మామూలుగా ఉంటుంది.
- వర్షం పడే అవకాశం లేదు.
- కోల్కతాలో ఈ సాయంత్రం ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉంటుందని అంచనా.
- రాత్రి పూట మంచు పడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు
- 1 March 2026 12:51 PM GMT
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: ఈడెన్ గార్డెన్స్ రికార్డ్
- ఈ ప్రపంచ కప్లో ఇప్పటి వరకు ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో ఐదు మ్యాచ్లు జరిగాయి.
- నాలుగు మ్యాచ్లు ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు గెలిచింది.
- ఒక మ్యాచ్ను ఛేజింగ్ జట్టు గెలిచింది.
- రెండు మ్యాచ్లు పగటిపూట, మూడు రాత్రిపూట జరిగాయి.
- రాత్రి మ్యాచ్లలో కూడా, మూడింటిలో రెండు మ్యాచ్లను ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లే గెలిచాయి.
- 1 March 2026 12:48 PM GMT
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI: ఈడెన్ గార్డెన్స్ రికార్డ్
- కోల్కతా 17 T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది.
- తొమ్మిది మ్యాచ్లను బ్యాటింగ్ జట్టు గెలుచుకోగా, ఎనిమిది మ్యాచ్లను ఛేజింగ్ జట్టు గెలుచుకుంది.
- ఇక్కడ అత్యధిక జట్టు స్కోరు 207/4, స్కాట్లాండ్ ఇటలీపై చేసింది.
- 1 March 2026 12:45 PM GMT
T20 World Cup 2026 Live Updates IND vs WI:పిచ్ రిపోర్ట్
ఈడెన్ గార్డెన్స్ పిచ్ సాధారణంగా బ్యాట్స్మెన్కు అనుకూలమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అధిక స్కోరింగ్ కు అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. పిచ్ పట్ల సౌరవ్ గంగూలీ సంతృప్తి చెందారని పిచ్ క్యూరేటర్ సుజన్ ముఖర్జీ అన్నారు.
