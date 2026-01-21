T20 World Cup ముందే ముదిరిన ముసలం.. భారత్కు వ్యతిరేకంగా బంగ్లా, పాక్ ఏకం! ఐసీసీ ఊపిరి బిగిసే టెన్షన్!
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 కు ముందు వివాదం. భారత్లో ఆడేందుకు నిరాకరిస్తున్న బంగ్లాదేశ్కు పాక్ మద్దతు. ఐసీసీకి పీసీబీ హెచ్చరిక లేఖ. టోర్నీ భవితవ్యంపై ఉత్కంఠ.
ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభం కావాల్సిన టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026కు ముందే క్రికెట్ ప్రపంచంలో ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. భారత్ ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ మెగా టోర్నీలో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ (BCB) ససేమిరా అంటుండగా, తాజాగా వారికి పాకిస్తాన్ (PCB) మద్దతు తెలపడం పెను వివాదానికి దారితీసింది. ఈ ఇద్దరి "ఏకపక్ష" పోరాటంతో ఐసీసీ (ICC) ఇప్పుడు తీవ్ర సంక్షోభంలో పడింది.
వివాదానికి ఆజ్యం పోసిన ఐపీఎల్.. అసలేం జరిగింది?
ఈ రచ్చ అంతా బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్తో మొదలైంది. ఐపీఎల్ 2026 నుంచి అతడిని కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ విడుదల చేయడంపై బీసీబీ ఆగ్రహంతో ఉంది. భద్రతా కారణాల సాకుతో భారత్లో అడుగుపెట్టేది లేదని, తమ మ్యాచ్లను శ్రీలంకకు మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.
బంగ్లాకు పాక్ బాసట.. ఐసీసీకి హెచ్చరిక!
బంగ్లాదేశ్ మొండికేయడంతో ఇప్పటికే తలపట్టుకున్న ఐసీసీకి, పాకిస్తాన్ మరో షాక్ ఇచ్చింది.
లేఖతో హెచ్చరిక: బంగ్లాదేశ్కు న్యాయం జరగకపోతే తాము కూడా వరల్డ్ కప్ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వస్తుందని పీసీబీ నేరుగా ఐసీసీకి లేఖ రాసినట్లు సమాచారం.
భారత్కు వ్యతిరేకంగా: భారత్లో భద్రత లేదన్న బంగ్లా వాదనకు పాక్ మద్దతు తెలపడం వెనుక పెద్ద రాజకీయ కుట్ర ఉందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
బంగ్లాదేశ్ బోర్డులో అంతర్గత యుద్ధం!
ఒకవైపు ఐసీసీతో గొడవ నడుస్తుంటే, మరోవైపు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డులో లుకలుకలు మొదలయ్యాయి.
వరల్డ్ కప్లో ఆడాలని సూచించిన మాజీ కెప్టెన్ తమీమ్ ఇక్బాల్ను 'ఇండియన్ ఏజెంట్' అని బోర్డు సభ్యుడు నజ్ముల్ ఇస్లాం వ్యాఖ్యానించడం రచ్చకు దారితీసింది.
టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంటే ఆటగాళ్లకు నయాపైసా ఇవ్వబోమని, పైగా బోర్డు పెట్టిన ఖర్చును వెనక్కి ఇవ్వాలని బెదిరించడం క్రికెటర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
ఐసీసీ డెడ్లైన్.. ఏం జరగబోతోంది?
షెడ్యూల్ ప్రకారం బంగ్లాదేశ్ తన మ్యాచ్లను ముంబై, కోల్కతాలలో ఆడాల్సి ఉంది. షెడ్యూల్ మార్చే ప్రసక్తే లేదని ఐసీసీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. అయితే ఇవాళ్టితో ఐసీసీ ఇచ్చిన డెడ్లైన్ ముగియనుంది. బంగ్లాదేశ్ మెత్తబడుతుందా? లేక పాక్ తో కలిసి టోర్నీని బహిష్కరిస్తుందా? అన్నది ఉత్కంఠగా మారింది.