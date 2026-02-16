  • Menu
AFG vs UAE: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో అఫ్గాన్ బోణి: యూఏఈపై ఘన విజయం.. రాణించిన ఇబ్రహీం జద్రాన్!
AFG vs UAE: భారీ అంచనాలతో టీ20 ప్రపంచకప్‌ బరిలోకి దిగిన అఫ్గానిస్థాన్‌ ఎట్టకేలకు పట్టికలో పాయింట్ల ఖాతా తెరిచింది.

AFG vs UAE: భారీ అంచనాలతో టీ20 ప్రపంచకప్‌ బరిలోకి దిగిన అఫ్గానిస్థాన్‌ ఎట్టకేలకు పట్టికలో పాయింట్ల ఖాతా తెరిచింది. గ్రూపు దశలో వరుసగా రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమి పాలైన అఫ్గాన్, మూడో మ్యాచ్‌లో పట్టుదల ప్రదర్శించి యూఏఈపై 5 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.

టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన యూఏఈ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 160 పరుగులు చేసింది. అఫ్గాన్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో యూఏఈ భారీ స్కోరు సాధించలేకపోయింది. అయినప్పటికీ, మధ్య వరుసలో బ్యాటర్లు పోరాడటంతో గౌరవప్రదమైన లక్ష్యాన్ని అఫ్గాన్ ముందు ఉంచింది.

161 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన అఫ్గానిస్థాన్‌కు ఓపెనర్ ఇబ్రహీం జద్రాన్ (53) అద్భుతమైన పునాది వేశాడు. బాధ్యతాయుతంగా ఆడిన జద్రాన్ హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చే బాధ్యత తీసుకున్నాడు. అతడికి తోడుగా డార్విష్ రసూలి (33) నిలకడగా ఆడాడు. ఆఖర్లో అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్‌ (40 నాటౌట్) ధాటిగా ఆడి మరో 4 బంతులు మిగిలి ఉండగానే జట్టును గెలిపించాడు.

యూఏఈ బౌలర్లలో జునైద్, ఆర్ఫాన్ చెరో రెండు వికెట్లు తీసి అఫ్గాన్‌ను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, ఫలితం దక్కలేదు. ఈ విజయంతో అఫ్గానిస్థాన్ తదుపరి రౌండ్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది.

