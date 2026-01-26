Surya kumar Yadav : కేవలం 41 మ్యాచ్ల్లోనే కోహ్లీ రికార్డు అవుట్..టీ20ల్లో కెప్టెన్గా సరికొత్త చరిత్ర
కేవలం 41 మ్యాచ్ల్లోనే కోహ్లీ రికార్డు అవుట్..టీ20ల్లో కెప్టెన్గా సరికొత్త చరిత్ర
Surya kumar Yadav : టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. కేవలం తన బ్యాటింగ్తోనే కాకుండా, కెప్టెన్సీతోనూ రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాడు. తాజాగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన గౌహతి టీ20లో ఘనవిజయం సాధించడం ద్వారా, భారత మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ నెలకొల్పిన రికార్డును సూర్య అధిగమించాడు. 3-0తో సిరీస్ను కైవసం చేసుకోవడమే కాకుండా, అత్యధిక విజయాలు అందించిన కెప్టెన్ల జాబితాలో కోహ్లీని వెనక్కి నెట్టి మూడో స్థానానికి చేరుకున్నాడు.
గౌహతి వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20లో న్యూజిలాండ్ను చిత్తు చేయడంతో భారత జట్టు 3-0తో సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఒక అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. టీ20 క్రికెట్లో టీమిండియాకు అత్యధిక విజయాలు అందించిన కెప్టెన్ల జాబితాలో ఇప్పటివరకు విరాట్ కోహ్లీ మూడో స్థానంలో ఉండగా, ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని సూర్య ఆక్రమించాడు. కోహ్లీ తన కెప్టెన్సీలో 50 మ్యాచ్ల్లో 32 విజయాలు అందించగా, సూర్య కేవలం 41 మ్యాచ్ల్లోనే 33 విజయాలు నమోదు చేసి కోహ్లీని వెనక్కి నెట్టేశాడు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి టీమిండియా టీ20ల్లో అజేయంగా దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటివరకు అతను నాయకత్వం వహించిన 10 టీ20 సిరీస్లలో భారత్ ఒక్కటి కూడా ఓడిపోలేదు. ఇందులో 9 సిరీస్లను క్లీన్ స్వీప్ లేదా ఆధిక్యంతో గెలుచుకోగా, ఒక సిరీస్ మాత్రం డ్రాగా ముగిసింది. గౌహతి మ్యాచ్లో కివీస్ నిర్దేశించిన 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 10 ఓవర్లలోనే పూర్తి చేయడంలో సూర్య పోషించిన 57 పరుగుల కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఎంతో కీలకం.
ప్రస్తుతం అత్యధిక టీ20 విజయాలు అందించిన భారత కెప్టెన్ల జాబితాలో రోహిత్ శర్మ 50 విజయాలతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఎంఎస్ ధోనీ 42 విజయాలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు 33 విజయాలతో మూడో స్థానానికి చేరిన సూర్య.. త్వరలోనే ధోనీ రికార్డును కూడా అధిగమించే అవకాశం ఉంది. సూర్య కెప్టెన్సీలో ఆటగాళ్లు ఎంతో స్వేచ్ఛగా ఆడుతుండటం, దూకుడైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జట్టుకు వరుస విజయాలను తెచ్చిపెడుతోంది. ముఖ్యంగా యువ ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహిస్తూ జట్టును విజయపథంలో నడిపించడంలో సూర్య సక్సెస్ అయ్యాడు.
గౌహతిలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ కేవలం 60 బంతుల్లోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం ఒక రికార్డు. అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసానికి తోడు సూర్య మెరుపులు తోడవ్వడంతో కివీస్ బౌలర్లు చేతులెత్తేశారు. టీమిండియా ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు సూర్యను ధోనీ, రోహిత్ శర్మల వారసుడిగా చూస్తున్నారు. ఇదే ఫామ్ కొనసాగితే త్వరలోనే ప్రపంచంలోనే అత్యంత విజయవంతమైన టీ20 కెప్టెన్గా సూర్య నిలిచినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు.