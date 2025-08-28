  • Menu
Aryavir Sehwag: తండ్రికి తగ్గ తనయుడు.. డెబ్యూ మ్యాచ్‎లోనే దుమ్ము లేపిన సెహ్వాగ్ కొడుకు

Highlights

Aryavir Sehwag: భారత క్రికెట్ దిగ్గజం వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పెద్ద కుమారుడు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్.. ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ 2025లో తన అరంగేట్రం మ్యాచ్‌తోనే అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు.

Aryavir Sehwag: భారత క్రికెట్ దిగ్గజం వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పెద్ద కుమారుడు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్.. ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ 2025లో తన అరంగేట్రం మ్యాచ్‌తోనే అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు. దాదాపు ఒక దశాబ్దం తర్వాత సెహ్వాగ్ అనే పేరు మళ్ళీ ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో కనిపించింది. అయితే ఈసారి వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కాదు, ఆయన కొడుకు ఆర్యవీర్. తన మొదటి టీ20 మ్యాచ్‌లోనే ఆర్యవీర్ తండ్రి తరహాలో విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో అదరగొట్టాడు.

అరంగేట్రం మ్యాచ్‌లో అదరగొట్టిన ఆర్యవీర్

ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ 2025లో ఈస్ట్ ఢిల్లీ రైడర్స్, సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ జట్ల మధ్య 39వ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో దులీప్ ట్రోఫీకి వెళ్లిన ధుల్ స్థానంలో ఆర్యవీర్‌కు అవకాశం లభించింది. సెంట్రల్ ఢిల్లీ కింగ్స్ తరఫున ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన ఆర్యవీర్.. 16 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు ఉన్నాయి. తన నాలుగో బంతికి ఒక పరుగు తీసి తన ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ బౌలర్ నవదీప్ సైనీ బౌలింగ్‌లో అద్భుతమైన షాట్లు ఆడాడు.

సైనీ వేసిన మొదటి బంతినే డీప్ ఎక్స్‌ట్రా కవర్ మీదుగా బౌండరీకి పంపాడు. ఆ తర్వాతి బంతిని ఎక్స్‌ట్రా కవర్, లాంగ్-ఆఫ్ మధ్యలో నుంచి మరో బౌండరీ కొట్టాడు. ఆ తర్వాత కూడా ఆర్యవీర్ ఆగలేదు. స్పిన్నర్ రౌనక్ వాఘేలా బౌలింగ్‌లో మొదటి ఫోర్ థర్డ్ మ్యాన్‌కు, రెండో ఫోర్ లాంగ్-ఆన్‌కు కొట్టాడు. అయితే, అదే ఓవర్‌లో అతను అవుట్ అయ్యి పెవిలియన్‌కు చేరుకున్నాడు.

వార్తల్లో నిలిచిన ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్

18 ఏళ్ల ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ గతంలో కూడా వార్తల్లో నిలిచాడు. వీనూ మంకాడ్ ట్రోఫీలో అరంగేట్రం చేస్తూ 49 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత కోచ్ బీహార్ ట్రోఫీలో మేఘాలయపై 229 బంతుల్లో 200 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి సంచలనం సృష్టించాడు. ఆ మరుసటి రోజు 309 బంతుల్లో 297 పరుగులు చేసి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు. ఈ ప్రదర్శనలన్నీ అతన్ని డీపీఎల్ వేలంలో ఒక యువ సంచలనంగా నిలిపాయి.

