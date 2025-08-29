  • Menu
Sameer Rizvi: 11 బంతుల్లో 7 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లు.. బౌలర్లను చీల్చి చెండాడిన సమీర్ రిజ్వీ

Sameer Rizvi: యూపీ ప్రీమియర్ లీగ్ 2025లో సమీర్ రిజ్వీ బ్యాట్ ఆగడం లేదు.

Sameer Rizvi: యూపీ ప్రీమియర్ లీగ్ 2025లో సమీర్ రిజ్వీ బ్యాట్ ఆగడం లేదు. కాన్పూర్ సూపర్‌స్టార్స్ కెప్టెన్ మరోసారి సిక్సర్లు, ఫోర్ల వర్షం కురిపించాడు. ఈసారి సమీర్ బ్యాట్ లక్నో ఫాల్కన్స్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడింది. కేవలం 32 బంతుల్లో 76 పరుగులు చేసి సమీర్ రిజ్వీ కాన్పూర్ సూపర్‌స్టార్స్‌కు 8 వికెట్ల సంచలన విజయాన్ని అందించాడు. కాన్పూర్ జట్టు 163 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తోంది. ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి వారికి కేవలం 15.4 ఓవర్లు మాత్రమే పట్టింది. కెప్టెన్ సమీర్ రిజ్వీయే తన జట్టు విజయానికి హీరోగా నిలిచాడు. అతను లక్నో బౌలర్లను ఎలా ఆటపట్టించాడో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సమీర్ రిజ్వీ బ్యాటింగ్‌కు వచ్చినప్పుడు మొదట నెమ్మదిగా ప్రారంభించాడు. ఈ ఆటగాడు మొదటి 15 బంతుల్లో కేవలం 12 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు, కానీ ఆ తర్వాత లక్నో బౌలర్లు ఊహించని తుఫాను సృష్టించాడు. సమీర్ రిజ్వీ తర్వాతి 17 బంతుల్లో 9 సిక్సర్లు కొట్టాడు. అతిపెద్ద విషయం ఏమిటంటే, చివరి 11 బంతుల్లో అతను 7 సిక్సర్లు మరియు 2 ఫోర్లు కొట్టాడు. సమీర్ రిజ్వీ చివరి వరకు నాటౌట్‌గా నిలిచి తన జట్టుకు విజయం అందించిన తర్వాతే తిరిగి వెళ్ళాడు.

యూపీ టీ20 లీగ్‌లో సమీర్ రిజ్వీ పరుగుల విషయంలో నంబర్ 1 గా నిలిచాడు. ఈ కుడిచేతి వాటం ఆటగాడు ఇప్పటివరకు 8 మ్యాచ్‌లలో 60.83 సగటుతో 365 పరుగులు చేశాడు. రిజ్వీ మొత్తం 26 సిక్సర్లు, 30 ఫోర్లు కొట్టాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 160 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. రిజ్వీ అద్భుతమైన ఫామ్ కారణంగా పాయింట్ల పట్టికలో కాన్పూర్ సూపర్‌స్టార్స్ పరిస్థితి చాలా మెరుగ్గా ఉంది. కాన్పూర్ ఇప్పటివరకు 8 మ్యాచ్‌లలో 3 గెలిచి మూడవ స్థానానికి చేరుకుంది.

