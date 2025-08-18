Rohit Sharma : రోజూ 10కిమీ పరిగెత్తించండి.. రోహిత్ శర్మ ఫిట్నెస్ పై మాజీ క్రికెటర్ సూచన
Rohit Sharma : రోజూ 10కిమీ పరిగెత్తించండి.. రోహిత్ శర్మ ఫిట్నెస్ పై మాజీ క్రికెటర్ సూచన
Rohit Sharma : టీ20ఐ, టెస్ట్ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత రోహిత్ శర్మ ఇప్పుడు కేవలం వన్డే క్రికెట్లో మాత్రమే ఆడనున్నాడు. ఈ సమయంలో వన్డే క్రికెట్లో అతని కొనసాగింపుపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 38 ఏళ్ల రోహిత్ శర్మ ఫిట్నెస్పై విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఒక మాజీ క్రికెటర్ రోహిత్ను విమర్శించేవారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రోహిత్ చాలా కాలం పాటు వన్డేలు ఆడగలడని ఆయన ప్రశంసించారు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ తన ఫిట్నెస్పై మరింత దృష్టి పెట్టాలని సలహా ఇచ్చారు. రోహిత్ను రోజూ 10 కిలోమీటర్లు పరుగెత్తించాలని, అప్పుడే అతని ఫిట్నెస్ మెరుగుపడుతుందని ఆయన సూచించారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో రోహిత్ శర్మ వన్డే క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలనే ప్రశ్నపై మాజీ భారత క్రికెటర్ యోగరాజ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. రోహిత్లో ఇంకా చాలా క్రికెట్ మిగిలి ఉందని అన్నారు. "రోహిత్ శర్మ గురించి చాలా మంది చెత్తగా మాట్లాడుతున్నారు. అతను అత్యంత బాధ్యత కలిగిన ఆటగాడు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో అందరూ అతని ఆటను చూశారు. అతను బ్యాటింగ్ చేసిన తీరు, ఒకవైపు అతని బ్యాటింగ్, మరోవైపు జట్టులోని మిగతా ఆటగాళ్లు. అదే అతని క్లాస్" అని ఆయన ప్రశంసించారు.
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్పై రోహిత్ శర్మ 83 బంతుల్లో 76 పరుగులు చేసి, భారత్కు ట్రోఫీని గెలిపించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్ కోసం అతనికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఆ ఇన్నింగ్స్ 50 ఓవర్ల క్రికెట్లో రోహిత్ అద్భుతమైన సామర్థ్యానికి నిదర్శనమన్నారు. యువరాజ్ సింగ్ తండ్రి యోగరాజ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. “రోహిత్, నువ్వు మాకు మరో 5 సంవత్సరాలు కావాలి, కాబట్టి నీ ఫిట్నెస్పై పని చెయ్యి. నలుగురిని పెట్టుకుని, ప్రతి ఉదయం 10 కిలోమీటర్లు పరుగు పెట్టు" అని సలహా ఇచ్చారు. రోహిత్ కోరుకుంటే 45 ఏళ్ల వయసు వరకు ఇదే క్లాస్తో ఆడగలడని ఆయన అన్నారు. రోహిత్ దేశీయ క్రికెట్ ఆడాలని కూడా ఆయన సూచించారు. "ఎంత ఎక్కువగా ఆడితే, అంత ఫిట్గా ఉంటారు" అని ఆయన చెప్పారు.
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తర్వాత ఇప్పటివరకు రోహిత్ ఎలాంటి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడలేదు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ త్వరలో జరగబోయే ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో మళ్ళీ క్రికెట్ లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.