Rohit Sharma Sacked వెనుక గంభీర్ మాస్టర్ ప్లాన్? అగార్కర్తో అబద్ధం చెప్పించారా? షాకింగ్ నిజాలు బయటపెట్టిన మనోజ్ తివారీ!
రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగించడం వెనుక గౌతమ్ గంభీర్, అజిత్ అగార్కర్ మధ్య జరిగిన అసలు కథ ఏంటి? మనోజ్ తివారీ సంచలన వ్యాఖ్యలు. టీమిండియాలో అసలేం జరుగుతోంది? పూర్తి విశ్లేషణ.
భారత క్రికెట్లో ప్రస్తుతం ఒక పెను తుఫాను నడుస్తోంది. టీమిండియాకు టీ20 ప్రపంచకప్ (2024), తాజాగా ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ (2025) అందించిన కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మను అనూహ్యంగా ఆ పదవి నుంచి తొలగించడం పెను దుమారం రేపుతోంది. ఈ నిర్ణయం వెనుక హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ చక్రం తిప్పారా? అనే అనుమానాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
అగార్కర్పై గంభీర్ ఒత్తిడి?
ముఖ్యంగా మాజీ క్రికెటర్ మనోజ్ తివారీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్ ప్రకటించిన ఈ నిర్ణయంపై తివారీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
"అజిత్ అగార్కర్ లాంటి వ్యక్తి స్వయంగా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేరు. వరుసగా రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలిపించిన కెప్టెన్ను మార్చడానికి ఏ క్రికెట్ లాజిక్ సరిపోదు. దీని వెనుక ఖచ్చితంగా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ హస్తం ఉంది. కోచ్ ఇన్పుట్స్ మేరకే అగార్కర్ ఈ ప్రకటన చేశారు" అని తివారీ కుండబద్దలు కొట్టారు.
వయస్సు సాకు మాత్రమేనా?
రోహిత్ శర్మ వయస్సు 38 ఏళ్లు కావొచ్చు, కానీ అతని ఫామ్ మరియు ఫిట్నెస్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని యువ రక్తాన్ని ప్రోత్సహించాలనే నెపంతో శుభ్మన్ గిల్కు పగ్గాలు అప్పగించడాన్ని ఫ్యాన్స్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
రికార్డులు: వన్డేల్లో మూడు డబుల్ సెంచరీలు బాదిన రికార్డు ఉన్న ఏకైక ఆటగాడు రోహిత్.
నిస్వార్థ కెప్టెన్సీ: జట్టు ప్రయోజనాల కోసం తన వికెట్ను కూడా లెక్కచేయకుండా ఆడే రోహిత్కు ఇది అవమానం కాదా? అని విశ్లేషకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
టీమిండియాలో అంతర్గత పోరు?
శుభ్మన్ గిల్ను కెప్టెన్గా చేయడం భవిష్యత్తుకు మంచిదే అయినా, రోహిత్ ఇంకా ఆడాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు బలవంతంగా పక్కన పెట్టడం సీనియర్ల మధ్య విభేదాలకు దారితీస్తోందని తెలుస్తోంది. అశ్విన్ వంటి సీనియర్లు కూడా మేనేజ్మెంట్ వైఖరిపై అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. "రోహిత్ లాంటి దిగ్గజానికి ఇలా వీడ్కోలు పలకడం బాధాకరం. ఈ నిర్ణయం తర్వాత నాకు వన్డేలు చూడాలనే ఆసక్తి కూడా పోయింది" అని తివారీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.