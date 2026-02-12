  • Menu
Rohit Sharma: హిట్‌మ్యాన్ క్రేజీ కామెంట్స్.. ఆ ట్రోఫీ కోసం ఎంతైనా కష్టపడతా!

Highlights

Rohit Sharma: టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ తన రిటైర్మెంట్ మరియు భవిష్యత్తు లక్ష్యాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"నా దేశం కోసం వరల్డ్ కప్ నెగ్గాలని నేను బలంగా కోరుకుంటున్నాను. నేను వన్డే వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌లు చూస్తూనే పెరిగాను. అప్పట్లో టీ20 ప్రపంచకప్ కానీ, ఐపీఎల్ కానీ లేవు. ప్రతి నాలుగేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే వన్డే వరల్డ్ కప్‌కు ఎంతో విలువ ఉంది. ఆ ట్రోఫీని ముద్దాడాలన్నదే నా కల. దాని కోసం నా శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తాను" అని రోహిత్ శర్మ భావోద్వేగంగా వ్యాఖ్యానించారు.

మరోవైపు బీసీసీఐ (BCCI) తాజాగా ప్రకటించిన సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ జాబితాలో కొన్ని కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గతంలో 'A+' కేటగిరీలో ఉన్న రోహిత్ శర్మ, ప్రస్తుతం గ్రూప్-Bకి మారారు. బీసీసీఐ ఈసారి ఏ+ కేటగిరీని తొలగించి కేవలం ఏ, బీ, సీ కేటగిరీలను మాత్రమే కేటాయించింది. ప్రస్తుతం శుభ్‌మన్ గిల్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, రవీంద్ర జడేజా మాత్రమే గ్రూప్-Aలో స్థానం దక్కించుకోగా, రోహిత్ గ్రూప్-Bకి పరిమితమయ్యారు.

వయసు రీత్యా 2027 వరల్డ్ కప్‌కు రోహిత్ ఎంపికవుతారా లేదా అనే సందిగ్ధత ఉన్నప్పటికీ, ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అభిమానుల్లో కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.

