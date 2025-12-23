  • Menu
Ro-ko Ready for next trophy:రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ అరుదైన విజయ్ హజారే ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లకు సన్నద్ధమవుతున్నారు
రోహిత్ శర్మ మరియు విరాట్ కోహ్లీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో అరుదైన మ్యాచ్‌లలో పాల్గొననున్నారు. న్యూజిలాండ్‌తో జరగబోయే అంతర్జాతీయ సిరీస్‌కు ముందు వారి దేశవాళీ ప్రదర్శనలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

భారతదేశపు అత్యుత్తమ దేశవాళీ వన్డే టోర్నమెంట్ అయిన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఇద్దరు దిగ్గజాలు, రోహిత్ శర్మ మరియు విరాట్ కోహ్లీ పాల్గొననుండటంతో భారతీయ క్రికెట్ అభిమానులకు పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ ఇద్దరు సమకాలీన లెజెండ్‌లు మైదానంలోకి అడుగుపెట్టడం, వారి ఎప్పటికీ తగ్గని ప్రజాదరణకు మరియు క్రీడ పట్ల వారికున్న నిబద్ధతకు నిదర్శనం.

జైపూర్‌లోని రోహిత్ శర్మ :

జైపూర్‌లోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సవాయ్ మాన్‌సింగ్ స్టేడియంలో సిక్కింపై ముంబైకి రోహిత్ శర్మ నాయకత్వం వహించనున్నాడు. మ్యాచ్‌కు ఉదయం 9 గంటల IST నుండి ప్రవేశం ఉచితం కావడంతో, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. రోహిత్ తన ప్రాక్టీస్ సెషన్ ముగించుకున్న తర్వాత అభిమానులు అతనిని వెంబడించారు. ఇది స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ యొక్క అపారమైన అభిమాన గణాన్ని మరియు దేశవాళీ లీగ్‌కు అతని తిరిగి రాకపై ఉన్న ఉత్సాహాన్ని చూపించింది.

అభిమానుల సందడి కారణంగా విరాట్ కోహ్లీ ఢిల్లీ మ్యాచ్ వేదిక మార్పు

మరోవైపు, విరాట్ కోహ్లీ ఢిల్లీ తరపున ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో ఆడనున్నాడు. అయితే, ముందుగా నిర్ణయించిన చిన్నస్వామి స్టేడియంలో కాకుండా, అభిమానుల నుంచి భారీ స్పందన కారణంగా భద్రత దృష్ట్యా వేదికను ఆలూర్‌లోని BCCI సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌కు మార్చారు. రోహిత్ మ్యాచ్‌కు భిన్నంగా, ఆటగాళ్ల భద్రత మరియు మ్యాచ్ సజావుగా సాగడం కోసం ఈ మ్యాచ్‌కు ప్రేక్షకుల అనుమతి ఉండదు.

కోహ్లీ దృష్టి సారించగా, రిషబ్ పంత్ శిక్షణలో చేరాడు

ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతూ, మ్యాచ్‌కు ముందు రిషబ్ పంత్ కోహ్లీతో కలిసి శిక్షణ పొందడం కనిపించింది. ఢిల్లీ కోచ్ శరన్‌దీప్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, కోహ్లీ "చాలా ఉత్సాహంగా, సిద్ధంగా ఉన్నాడు" అని పేర్కొన్నారు. ఇది మాజీ భారత కెప్టెన్‌కు ప్రదర్శన ఇవ్వాలనే ఆసక్తిని సూచిస్తుంది. న్యూజిలాండ్‌తో జరగబోయే ODI సిరీస్‌కు ముందు ఈ దేశవాళీ ప్రదర్శనలు ఈ తారల ఫామ్‌ను మెరుగుపరుస్తాయని భావిస్తున్నారు.

దేశవాళీ క్రికెట్‌కు ప్రోత్సాహం

రోహిత్ మరియు కోహ్లీల భాగస్వామ్యం ప్రజలలో స్ఫూర్తిని నింపడమే కాకుండా దేశవాళీ క్రికెట్‌కు భారీ ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. వారి ఉనికి యువకులకు ప్రేరణగా నిలుస్తుంది మరియు వారి భాగస్వామ్యం కారణంగా మొత్తం టోర్నమెంట్‌కు అపూర్వమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది.

