Team India : ఆస్ట్రేలియా సిరీస్కు ముందు టీమిండియా ప్లేయర్స్కు అగ్నిపరీక్ష
Team India : ఆస్ట్రేలియా సిరీస్కు ముందు టీమిండియా ప్లేయర్స్కు అగ్నిపరీక్ష
Team India : చాంపియన్స్ ట్రోఫీ-2025 గెలిచిన తర్వాత టీమిండియా స్టార్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్నారు. టీ20ఐ, టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అయిన తర్వాత, ఈ ఇద్దరూ వన్డే క్రికెట్లో మాత్రమే ఆడనున్నారు. అయితే, బంగ్లాదేశ్ తో జరగాల్సిన వన్డే సిరీస్ రద్దయిన తర్వాత, వారి రీఎంట్రీ మరింత ఆలస్యమైంది. ఇప్పుడు వీరు అక్టోబర్ 19 నుండి ఆస్ట్రేలియాకు వ్యతిరేకంగా జరగనున్న వన్డే సిరీస్లో ఆడే అవకాశం ఉంది. కానీ, దీనికోసం వారిద్దరూ తమ ఫిట్నెస్ను నిరూపించుకోవాలి. ఇందుకోసం వారికి యో-యో టెస్ట్ తప్పనిసరి. ఈ వారం రోహిత్ శర్మ, కేఎల్ రాహుల్ యో-యో టెస్ట్కు సిద్ధమవుతుండగా, విరాట్ కోహ్లీ ఎప్పుడు టెస్ట్ ఇస్తారనే దానిపై ఎలాంటి సమాచారం లేదు.
రోహిత్ శర్మ యో-యో టెస్ట్ వివరాలు
రివ్స్పోర్ట్స్ నివేదిక ప్రకారం.. రోహిత్ శర్మ, కేఎల్ రాహుల్ ఆగస్టు 30 నుండి 31 మధ్య యో-యో టెస్ట్ ఇవ్వనున్నారు. వీరితో పాటు, మరికొందరు ప్రముఖ ఆటగాళ్లు బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ తమ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ కోసం క్యూలో ఉన్నారు. అయితే, స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ విరాట్ కోహ్లీ ఈ టెస్ట్ను ఎప్పుడు ఇస్తారనే దానిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు.
ఆస్ట్రేలియా సిరీస్కు రోహిత్-కోహ్లీ సిద్ధం?
ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే వన్డే సిరీస్కు ముందు, రోహిత్ శర్మ సెప్టెంబర్లో ఆస్ట్రేలియా-ఎతో జరిగే వన్డే సిరీస్లో ఆడాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం ఆయన ప్రాక్టీస్ కూడా మొదలుపెట్టారు. భారత్-ఎ, ఆస్ట్రేలియా-ఎ మధ్య ఈ సిరీస్ సెప్టెంబర్ 30 నుండి అక్టోబర్ 5 వరకు కాన్పూర్లో జరగనుంది. టీమిండియా అక్టోబర్ 19 నుండి ఆస్ట్రేలియాకు వ్యతిరేకంగా తన వన్డే సిరీస్ను ప్రారంభించనుంది. ఈ సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఆడే అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసం ఇద్దరు ఆటగాళ్లు తమ ఫిట్నెస్ను నిరూపించుకోవాలి.
2027లో జరగబోయే వన్డే వరల్డ్ కప్లో ఆడాలని ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే తమ ఆసక్తిని తెలిపారు. కానీ, దీనికోసం వారు తమ ఫిట్నెస్పై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఈలోగా, టీ20ఐ జట్టు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్కు సీఓఈ నుండి ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్ లభించింది. ఆయన బెంగళూరులో 5 నుండి 6 వారాల పాటు రిహాబ్లో ఉన్నారు.