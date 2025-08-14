  • Menu
Home  > క్రీడలు

Rinku Singh: క్రికెట్ గ్రౌండ్‎లోనే నడుస్తున్న లవ్ స్టోరీ.. వారంలో ఇది రెండో సారి

Rinku Singh: క్రికెట్ గ్రౌండ్‎లోనే నడుస్తున్న లవ్ స్టోరీ.. వారంలో ఇది రెండో సారి
x

Rinku Singh: క్రికెట్ గ్రౌండ్‎లోనే నడుస్తున్న లవ్ స్టోరీ.. వారంలో ఇది రెండో సారి

Highlights

Rinku Singh: భారత క్రికెట్ స్టార్ రింకూ సింగ్ మైదానంలో పరుగుల వర్షం కురిపించడమే కాదు, అభిమానుల మనసులను కూడా గెలుచుకుంటున్నాడు.

Rinku Singh: భారత క్రికెట్ స్టార్ రింకూ సింగ్ మైదానంలో పరుగుల వర్షం కురిపించడమే కాదు, అభిమానుల మనసులను కూడా గెలుచుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆయనకు కాబోయే సతీమణి, ఎంపీ ప్రియా సరోజ్.. రింకూ సింగ్ ప్రాక్టీస్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని చూడటానికి వెళ్లారు. ఈ సంఘటన ఒక స్వీట్ లవ్ స్టోరీలా అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం యూపీ టీ20 లీగ్ 2025 కోసం రింకూ సింగ్ ముమ్మరంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. ఈ లీగ్‌లో ఆయన మీరట్ మెవరిక్స్ టీమ్ తరపున ఆడబోతున్నాడు. దీనితో పాటు, సెప్టెంబర్ 9 నుంచి యూఏఈలో జరగనున్న ఆసియా కప్ 2025 కోసం టీమ్ ఇండియాలో చోటు సంపాదించాలని ఆయన గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. దీనిలో భాగంగా రింకూ సింగ్ నోయిడాలోని షాహీద్ విజయ్ సింగ్ పథిక్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్‌లో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లు ఆడుతున్నాడు. ఈ సమయంలోనే ప్రియా సరోజ్ ఆయన్ని చూడటానికి వచ్చారు. కేవలం ఒక వారంలోనే ఆమె రెండు సార్లు రింకూను కలవడానికి రావడం విశేషం.

ప్రియా సరోజ్ ఎంపీ అయినప్పటికీ, ఆమె చాలా సింపుల్‌గా, ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా రింకూ సింగ్‌ను కలవడానికి ప్రాక్టీస్ గ్రౌండ్‌కు వచ్చారు. ఆమె సూట్, దుపట్టా ధరించి చాలా సాధారణంగా కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ప్రియా సరోజ్ సింపుల్‌నెస్ చూసి అభిమానులు ముగ్ధులయ్యారు. ఎంపీ అయ్యుండి కూడా ఇంత సాధారణంగా ఉండటం చూసి ఆమెను ప్రశంసిస్తున్నారు.

రింకూ సింగ్, ప్రియా సరోజ్ నిశ్చితార్థం జూన్ 8న లక్నోలో జరిగింది. వారి పెళ్లి త్వరలో వారణాసిలో జరగనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఇద్దరూ ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఆసియా కప్‌లో చోటు కోసం ఎదురుచూస్తున్న రింకూ సింగ్‌కు, ప్రియా సరోజ్ ఇలా మద్దతుగా నిలబడటం అతనిలో మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. యూపీ టీ20 లీగ్‌లో రింకూ తన ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తే, ఆసియా కప్‌లో అతడికి చోటు దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick