Rinku Singh Controversy: ఏఐ వీడియోతో రింకూ సింగ్‌పై వివాదం… కర్ణి సేన ఆగ్రహం ఎందుకు?

రింకూ సింగ్ AI భక్తి వీడియోపై వివాదం చెలరేగింది. దీనిపై కర్ణిసేన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ FIR మరియు క్షమాపణ కోరింది. వరల్డ్ కప్ ముందు పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

భారత క్రికెటర్ రింకూ సింగ్ తాజాగా ఓ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. తన ఫేస్‌బుక్ ఖాతాలో AI (కృత్రిమ మేధస్సు) సాయంతో రూపొందించిన ఒక వీడియోను షేర్ చేయడం ఈ దుమారానికి కారణమైంది.

వివాదానికి కారణం ఏంటి?

ఆ వీడియోలో హిందూ దేవుళ్లైన విష్ణువు, శివుడు, గణేషుడు కారులో కూర్చుని కూలింగ్ గ్లాసెస్ ధరించి వినోదిస్తున్నట్లుగా చూపించారు. మరో సన్నివేశంలో హనుమంతుడు కారు నడుపుతున్నట్లు CG (కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్) లో చూపబడింది. ఈ వీడియో సనాతన ధర్మాన్ని, దేవుళ్లను అవమానించేలా ఉందని సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.

కర్ణిసేన ఆగ్రహం, FIR డిమాండ్:

ఈ వీడియోపై కర్ణిసేన తీవ్రంగా స్పందించింది. హిందూ దేవుళ్లు సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని ఇంగ్లీష్ పాటకు డ్యాన్స్ చేయడం మతాన్ని అవమానించడమేనని ఆరోపించింది.

కర్ణిసేన సభ్యులు అలీగఢ్‌లోని సస్నీ గేట్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో రింకూ సింగ్‌పై ఫిర్యాదు చేశారు. తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పకపోతే, రింకూ చర్యలకు వ్యతిరేకంగా నగరవ్యాప్త నిరసనలు చేపడతామని జిల్లా అధ్యక్షుడు సుమిత్ తోమర్ హెచ్చరించారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు:

ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణ ప్రారంభించారు. ఆ వీడియో ఒరిజినల్‌గా రింకూ సింగ్ ఖాతా నుండే పోస్ట్ అయిందా, లేదా మార్ఫింగ్ చేశారా, లేదా మూడవ పక్షం వారు దుర్వినియోగం చేశారా అని పరిశీలిస్తున్నారు. వీడియో ప్రామాణికతను నిర్ధారించిన తర్వాతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ-రూరల్ తెలిపారు.

ముందున్న కీలక మ్యాచ్‌లు:

రింకూ సింగ్ ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్‌తో T20 సిరీస్, ICC T20 ప్రపంచ కప్ కోసం నాగ్‌పూర్‌లో సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఇలాంటి కీలక సమయంలో తలెత్తిన ఆఫ్-ఫీల్డ్ వివాదాలు ఆటగాడి ఏకాగ్రతను, మానసిక సంసిద్ధతను ప్రభావితం చేస్తాయని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ఈ విషయంపై రింకూ సింగ్ ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు. ఈ వివాదం త్వరలోనే సద్దుమణుగుతుందా, లేక మరింత ముదురుతుందా అన్నది చూడాలి.

