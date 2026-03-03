PV Sindhu: ఎట్టకేలకు స్వదేశానికి పీవీ సింధు
PV Sindhu: పశ్చిమాసియాలో ముదిరిన యుద్ధ ఉద్రిక్తతల కారణంగా దుబాయ్లో చిక్కుకుపోయిన భారత బ్యాడ్మింటన్ దిగ్గజం పీవీ సింధు ఎట్టకేలకు స్వదేశానికి చేరుకున్నారు. మంగళవారం ఆమె బెంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయ్యారు. ఈ విషయాన్ని సింధు స్వయంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడిస్తూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అనిశ్చిత పరిస్థితుల మధ్య ప్రయాణం:
ఆల్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొనేందుకు గతవారం ఇంగ్లాండ్ బయలుదేరిన సింధు.. దుబాయ్ మీదుగా వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే, ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య మొదలైన దాడుల కారణంగా గగనతలం మూసివేయడంతో ఆమె దుబాయ్ విమానాశ్రయంలోనే చిక్కుకుపోయారు.
"గడిచిన కొన్ని రోజులు అత్యంత అనిశ్చిత పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాను. ఎట్టకేలకు సురక్షితంగా ఇంటికి చేరుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ క్లిష్ట సమయంలో మాకు అండగా నిలిచిన దుబాయ్ అధికారులు, ఎయిర్పోర్టు సిబ్బందికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు."
— పీవీ సింధు ('ఎక్స్' పోస్ట్లో)
ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్షిప్పై సందిగ్ధత:
ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆల్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ మంగళవారమే ప్రారంభం కానుంది. అయితే ప్రయాణ ఆటంకాల వల్ల సింధు నేరుగా ఇంగ్లాండ్ వెళ్లలేక బెంగళూరుకు తిరిగి రావాల్సి వచ్చింది.
యుద్ధం వల్ల చాలా మంది క్రీడాకారులు ప్రయాణ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ సమాఖ్య (BWF) షెడ్యూల్లో ఏవైనా మార్పులు చేస్తుందా అనేది చూడాలి.
ప్రస్తుతానికి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న సింధు, రీసెట్ అయ్యాక తన తదుపరి టోర్నీల గురించి ఆలోచిస్తానని తెలిపారు. భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ, యూఏఈ అధికారుల సమన్వయంతో ప్రత్యేక విమాన సర్వీసుల ద్వారా సింధుతో పాటు మరికొందరు భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకొచ్చారు.