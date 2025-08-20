APL 2025: అర్జున్ టెండూల్కర్ విధ్వంసం.. 258 స్ట్రైక్ రేట్తో మెరుపులు
APL 2025: అర్జున్ టెండూల్కర్ పేరు మీరు వినే ఉంటారు. కాకపోతే సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడు. తను పిట్ట అర్జున్ టెండూల్కర్. పేర్లు ఒకటే అయినప్పటికీ, ఇద్దరూ వేర్వేరు వ్యక్తులు. పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్ ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడుతున్నాడు. అతను సచిన్ కుమారుడు అర్జున్ లాగా ఆల్రౌండర్ కాదు, ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మన్. వీరిద్దరూ ఎడమచేతి వాటం ఆటగాళ్లు మాత్రమే. ఆగస్టు 19న ఏపీఎల్ 2025లో జరిగిన మ్యాచ్లో పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్ ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగి బ్యాట్తో విధ్వంసం సృష్టించాడు.
ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆగస్టు 19న కాకినాడ కింగ్స్, భీమవరం బుల్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్ కాకినాడ కింగ్స్ జట్టులో సభ్యుడు. భీమవరం బుల్స్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 214 పరుగులు చేసింది. ఇప్పుడు 215 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి కాకినాడ కింగ్స్ టీమ్ బరిలోకి దిగినప్పుడు, దానికి మెరుపు ఆరంభం అవసరం. ఆ ఆరంభాన్ని పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్ అద్భుతంగా అందించాడు.
20 ఏళ్ల పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్ ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగి ఫోర్లు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. అతను బౌండరీల వైపు పంపిన బంతులే 50 శాతం ఉన్నాయి. అతను 258 కంటే ఎక్కువ స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు సాధించాడు. కేవలం 12 బంతులు ఎదుర్కొని, 3 సిక్సర్లు, 3 ఫోర్లతో మొత్తం 31 పరుగులు చేశాడు.
పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్ మెరుపుల వల్ల అతని వికెట్ పడే సమయానికి కాకినాడ కింగ్స్ స్కోరు బోర్డుపై 32 పరుగులు ఉన్నాయి. అందులో 31 పరుగులు ఒక్క పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్వే. పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్ తన 13వ బంతికి అవుట్ అయ్యాడు. అతన్ని ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడిన బౌలర్ సత్యనారాయణ రాజు అవుట్ చేశాడు. 26 ఏళ్ల ఈ మీడియం పేసర్ ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున అరంగేట్రం చేసి 2 మ్యాచ్ల్లో ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు. పీ. అర్జున్ టెండూల్కర్ అందించిన మెరుపు ఆరంభం ఉన్నప్పటికీ, అతని జట్టు కాకినాడ కింగ్స్ విజయం సాధించలేకపోయింది. భీమవరం బుల్స్ 27 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.