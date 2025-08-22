Dream11 : ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లుతో డ్రీమ్11 బంద్.. బీసీసీఐకి కూడా కోట్ల నష్టం తప్పదా?
Dream11 : కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లును ఆమోదించింది. ఆగస్టు 20న లోక్సభలో, ఆ తర్వాత ఆగస్టు 21న రాజ్యసభలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఈ బిల్లు పాస్ అయింది. ఈ బిల్లు చట్టంగా మారిన తర్వాత ఆన్లైన్ ద్వారా డబ్బు సంపాదించే ఆటలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. దీంతో డ్రీమ్11 వంటి అనేక ఫ్యాంటసీ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు మూతపడే ప్రమాదం ఉంది. అయితే, ఈ డ్రీమ్11 మూతపడితే బీసీసీఐకి కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుందా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తలెత్తుతోంది.
బుధవారం, గురువారం వరుసగా రెండు రోజులు పార్లమెంటులోని రెండు సభల్లో ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్ను నిషేధించే బిల్లును ఆమోదించారు. ఈ బిల్లు ప్రకారం, ఎవరైనా సరే ఏ రకమైన ఆన్లైన్ మనీ గేమ్ లేదా ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్ సర్వీస్లను అందించడం లేదా ప్రజలను వాటి వైపు ఆకర్షించడం చేయకూడదు. ఈ నిబంధనను ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో నడుస్తున్న ఫ్యాంటసీ గేమింగ్ సర్వీసులకు భారీ దెబ్బ తగులుతుంది. ఈ ఆటల్లో సాధారణ ప్రజలు డబ్బు పెట్టి క్రికెట్, ఫుట్బాల్, ఇతర ఆటల కోసం తమ టీమ్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. గెలిచినవారికి డబ్బుతో పాటు ఇతర బహుమతులు కూడా లభిస్తాయి.
ఈ ఫ్యాంటసీ గేమింగ్ కంపెనీలలో డ్రీమ్11 అతి పెద్దది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా భారత క్రికెట్లో ఈ కంపెనీ చాలా చురుకుగా ఉంది. 2023లో డ్రీమ్11 బీసీసీఐతో రూ. 358 కోట్ల విలువైన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, డ్రీమ్11 భారత క్రికెట్ జట్టుకు టైటిల్ స్పాన్సర్గా మారింది. అప్పటి నుంచి టీమ్ ఇండియా జెర్సీపై డ్రీమ్11 పేరు కనిపిస్తోంది. ఈ ఒప్పందం 3 సంవత్సరాల పాటు అంటే 2026 వరకు ఉంటుంది. అయితే, ఇప్పుడు ఈ బిల్లు పాస్ కావడంతో బీసీసీఐకి ఎంత నష్టం వాటిల్లుతుందనే ప్రశ్నలు మొదలయ్యాయి.
డ్రీమ్11పై ఈ బిల్లు ఎంత ప్రభావం చూపుతుంది అనే దానిపైనే బీసీసీఐకి నష్టం జరుగుతుందా లేదా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. డ్రీమ్11కు భారీ నష్టం తప్పదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ పూర్తిగా ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంది. అయితే, ఈ కంపెనీ బీసీసీఐతో తన ఒప్పందాన్ని తక్షణమే రద్దు చేసుకుంటుందా లేదా అనేది చూడాలి. బీసీసీఐ, డ్రీమ్11 ఒప్పందం పూర్తి కావడానికి ఇంకా ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ సమయమే ఉంది. కాబట్టి రూ. 358 కోట్లలో సగానికి పైగా మొత్తాన్ని బీసీసీఐ ఇప్పటికే పొందింది. కానీ, మిగిలిన మొత్తం ఒప్పందం పూర్తవుతుందా లేదా అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
డ్రీమ్11 మాత్రమే కాదు, మరో పెద్ద ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీ అయిన మై సర్కిల్-11 కూడా దీని ప్రభావానికి లోనవుతుంది. ఈ కంపెనీకి కూడా బీసీసీఐతో ఒప్పందం ఉంది. భారత క్రికెట్ బోర్డు లీగ్, ఐపీఎల్, 2024లో ఐదు సీజన్ల కోసం మై సర్కిల్-11తో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం మై సర్కిల్-11 ఈ లీగ్కు మెయిన్ ఫ్యాంటసీ గేమింగ్ స్పాన్సర్గా మారింది. ఈ ఒప్పందం రూ. 625 కోట్లు. అంటే ప్రతి సంవత్సరం రూ. 125 కోట్లు బీసీసీఐకి లభిస్తున్నాయి. ఈ ఒప్పందంలో ఇంకా మూడు సీజన్లు మిగిలి ఉన్నాయి. కాబట్టి, కొత్త నిబంధనల ఆధారంగా కంపెనీ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో దానిపై ఈ డీల్ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది.
అయితే, న్యూస్ ఏజెన్సీ పీటీఐ నివేదిక ప్రకారం, స్పోర్ట్స్ లాయర్ విదుష్పత్ సింఘానియా మాట్లాడుతూ.. ఈ రెండు డీల్స్ మధ్యలో రద్దయినా కూడా బీసీసీఐకి పెద్దగా నష్టం ఉండదని చెప్పారు. భారత క్రికెట్ బోర్డుకు స్పాన్సర్షిప్ల కొరత లేదని, ఒకవేళ ఈ కంపెనీలు వెళ్లిపోయినా మరో ప్రత్యామ్నాయం దొరుకుతుందని ఆయన అన్నారు. అయితే, చాలా మంది పెద్ద ఆటగాళ్లు వివిధ ఫ్యాంటసీ గేమింగ్ కంపెనీలతో వ్యక్తిగత ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. కాబట్టి ఆటగాళ్ల వ్యక్తిగత స్పాన్సర్షిప్లపై మాత్రం ఈ బిల్లు ప్రభావం ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు.