Cricketers Retirement 2025: పుజారా ఒక్కడే కాదు..2025లో రిటైర్ అయిన 17మంది క్రికెటర్లు వీళ్లే

Cricketers Retirement 2025: 2025 క్రికెట్ ప్రపంచానికి ఒక భావోద్వేగమైన సంవత్సరం. ఈ ఏడాదిలో చాలామంది దిగ్గజ క్రికెటర్లు తమ ఆట జీవితానికి వీడ్కోలు పలికారు.

Cricketers Retirement 2025: 2025 క్రికెట్ ప్రపంచానికి ఒక భావోద్వేగమైన సంవత్సరం. ఈ ఏడాదిలో చాలామంది దిగ్గజ క్రికెటర్లు తమ ఆట జీవితానికి వీడ్కోలు పలికారు. వీరు కేవలం తమ జట్ల కోసం అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇవ్వడమే కాదు, అభిమానుల హృదయాల్లో కూడా ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ఇటీవల టీమ్ ఇండియా వెటరన్ బ్యాట్స్‌మ్యాన్ చతేశ్వర్ పుజారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఈ సంవత్సరంలో క్రికెట్‌కు గుడ్‌బై చెప్పిన 18వ ఆటగాడు ఆయన. పుజారాకు ముందు కూడా చాలామంది స్టార్ ప్లేయర్లు ఈ ఏడాది తమ అభిమానులకు షాక్ ఇచ్చారు.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు చెప్పిన ఆటగాళ్లు

ఈ ఏడాదిలో చాలామంది ఆటగాళ్లు అన్ని ఫార్మాట్‌లకు గుడ్‌బై చెప్పారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయిన వారిలో మార్టిన్ గుప్తిల్, తమీమ్ ఇక్బాల్, వరుణ్ ఆరోన్, షాపూర్ జాద్రాన్, వృద్ధిమాన్ సాహా, దిముత్ కరుణరత్నే, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, పీయూష్ చావ్లా, నికోలస్ పూరన్, ఆండ్రే రసెల్ వంటి ప్రముఖులు ఉన్నారు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నికోలస్ పూరన్ లాంటి యువ ఆటగాళ్లు కూడా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలకడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

టెస్ట్ క్రికెట్‌ను వీడిన స్టార్లు

ఈ ఏడాది టెస్ట్ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన వారిలో భారత్ నుంచి రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నారు. టీమ్ ఇండియాకు చాలా కాలంపాటు బలమైన స్థంభాలుగా నిలిచిన ఈ ఇద్దరూ టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్నారు. కోహ్లీ సెంచరీల వర్షం, రోహిత్ కెప్టెన్సీలో సాధించిన విజయాలను అభిమానులు ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారు. వీరితో పాటు శ్రీలంక ఆటగాడు ఏంజెలో మ్యాథ్యూస్ కూడా ఈ ఏడాది టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి తప్పుకున్నారు.

వన్డే ఫార్మాట్‌కు గుడ్‌బై చెప్పిన ఆటగాళ్లు

2025లో వన్డే ఫార్మాట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన వారిలో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన మార్కస్ స్టోయినిస్, గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్, స్టీవ్ స్మిత్, బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన ముష్ఫికర్ రహీమ్ వంటి స్టార్ బ్యాట్స్‌మ్యాన్లు ఉన్నారు. ఈ ఏడాది ఇంకా నాలుగు నెలలు మిగిలి ఉంది. ఈ నాలుగు నెలల్లో మరికొంతమంది ప్రముఖులు కూడా రిటైర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆటగాళ్ల రిటైర్మెంట్ క్రికెట్ అభిమానులకు ఒక బాధాకరమైన క్షణాన్ని ఇచ్చింది. ఈ దిగ్గజ ఆటగాళ్ల స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం అంత సులభం కాదని చాలామంది భావిస్తున్నారు. అయితే, యువ ఆటగాళ్లు ఇప్పుడు క్రికెట్‌లో కొత్త చరిత్రను సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

