Lavish Kaushal : ఇదే బ్యాటింగురా నాయనా.. 8వ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు దిగి సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడుగా
Lavish Kaushal : ఇదే బ్యాటింగురా నాయనా.. 8వ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు దిగి సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడుగా
Lavish Kaushal : ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్లో టాప్ ఆర్డర్ లేదా మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ అత్యధిక పరుగులు చేస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ వచ్చి ఇలాంటి అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడటం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా, జట్టులోని మిగతా ఆటగాళ్లందరి కంటే ఎక్కువ పరుగులు ఒక్కడే సాధిస్తే అది నిజంగా అసాధారణం. కర్ణాటకలో జరుగుతున్న మహారాజా టి20 ట్రోఫీలో అలాంటి అద్భుతమే చోటు చేసుకుంది. గుల్బర్గ మిస్టిక్స్ జట్టుకు చెందిన ఎనిమిదో స్థానం బ్యాట్స్మెన్ లవీష్ కౌశల్ ఒక అసాధారణమైన హాఫ్ సెంచరీతో జట్టులోని మిగతా 10 మంది బ్యాట్స్మెన్ కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
కర్ణాటక స్టేట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ టి20 లీగ్ కొత్త సీజన్లోని 8వ మ్యాచ్లో ఈ అద్భుతం జరిగింది. మైసూర్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో బెంగుళూరు బ్లాస్టర్స్ బౌలర్ల ధాటికి గుల్బర్గ బ్యాట్స్మెన్లు నిలబడలేకపోయారు. మొహ్సిన్ ఖాన్, విద్యాధర్ పాటిల్, కెప్టెన్ శుభాంగ్ హెగ్డే బౌలింగ్లో గుల్బర్గ టాప్, మిడిల్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. కేవలం 41 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయింది. అప్పుడే ఎనిమిదో స్థానంలో లవీష్ కౌశల్ బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. అతని కళ్ల ముందే మరో మూడు వికెట్లు పడిపోయాయి. అప్పటికి స్కోరు 9 వికెట్లకు 67 పరుగులు మాత్రమే.
ఈ దశలో గుల్బర్గ స్కోర్ 70 పరుగులైనా చేరుతుందా అని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ, ఎడమచేతి వాటం ఫాస్ట్ బౌలర్ అయిన లవీష్ కౌశల్ బంతితో కాకుండా బ్యాట్తో తన సత్తా చూపించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. బెంగుళూరు బౌలర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని బౌండరీలు, సిక్సర్లు బాదాడు. కేవలం 30 బంతుల్లోనే 54 పరుగులు చేసి అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. గుల్బర్గ జట్టు 19.5 ఓవర్లలో 112 పరుగులకే ఆలౌట్ అయినప్పటికీ, లవీష్ కౌశల్ 54 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 5 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లు ఉన్నాయి. గుల్బర్గ జట్టులోని మిగతా 10 మంది బ్యాట్స్మెన్లు అందరూ కలిసి కేవలం 51 పరుగులు మాత్రమే చేయగా, 7 పరుగులు వైడ్, లెగ్ బై రూపంలో వచ్చాయి.
https://www.instagram.com/p/DNVxyeFRfbh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=invalid&ig_rid=c54ae857-85b4-4786-a626-65855cac2a40
ఈ చిన్న స్కోర్ను కాపాడుకోవడం గుల్బర్గకు కష్టమే అయినప్పటికీ, లవీష్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ కారణంగా మ్యాచ్ ఆసక్తికరంగా మారింది. గుల్బర్గ కెప్టెన్ విజయకుమార్ వైశాక్ బౌలింగ్లో బెంగుళూరు కూడా ఇబ్బందులు పడింది. 72 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయింది, ఇందులో నాలుగు వికెట్లు వైశాక్ ఖాతాలోనే పడ్డాయి. కానీ, స్కోరు తక్కువగా ఉండటంతో బెంగుళూరు 15వ ఓవర్లోనే లక్ష్యాన్ని చేరుకొని 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో బెంగుళూరు ఓపెనర్ ఎల్ఆర్ చేతన్ కూడా లవీష్లాగే ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. చేతన్ ఒక్కడే 75 పరుగులు (నాటౌట్) చేయగా, మిగతా ఆరుగురు బ్యాట్స్మెన్లు 34 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగారు.