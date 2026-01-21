  • Menu
Home  > క్రీడలు

Kohli News: వన్డే బ్యాటింగ్‌లో తిరిగి నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకున్న విరాట్ కోహ్లీ: కైఫ్ వ్యాఖ్యలు.

Kohli News: వన్డే బ్యాటింగ్‌లో తిరిగి నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకున్న విరాట్ కోహ్లీ: కైఫ్ వ్యాఖ్యలు.
x
Highlights

వన్డేల్లో నంబర్ 1 ర్యాంకును కైవసం చేసుకుని విరాట్ కోహ్లీ సంచలన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. కోహ్లీని దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడమని బలవంతం చేయవద్దని మహ్మద్ కైఫ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

భారత క్రికెట్ దిగ్గజం విరాట్ కోహ్లీ అప్పుడప్పుడు తన అత్యుత్తమ ఫామ్‌లో కనిపిస్తుంటాడు. మాజీ భారత కెప్టెన్ ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు మరియు వన్డేలలో మంచి ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు. రికార్డులను సునాయాసంగా బద్దలు కొడుతూ, సందేహించేవారి ప్రశంసలు పొంది, ఐసిసి బ్యాటింగ్ చార్ట్‌లో వన్డే అంతర్జాతీయ బ్యాటింగ్‌లో నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకున్నాడు, ఇది అతని పోటీదారులకు సవాలుగా నిలుస్తోంది.

ఈ సమయంలో జోక్యం చేసుకుంటూ, మాజీ భారత క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్, బ్యాటర్‌కు తన మద్దతును గట్టిగా తెలియజేశాడు; విరాట్ కోహ్లీని కేవలం ఫస్ట్‌క్లాస్ క్రికెట్ ఆడేలా ఒత్తిడి చేయకూడదని మరియు అతనిని సరిగ్గా అంచనా వేయాలని పేర్కొన్నాడు.

కోహ్లీ అద్భుతమైన పరుగుల ప్రవాహం

అతను మరో అర్ధ సెంచరీ లేదా సెంచరీతో ఖండాన్ని ఉర్రూతలూగించని సమయం ఎప్పుడూ లేదు. విరాట్ అనే ఈ అద్భుతమైన ఆటగాడు అందించిన ఈ ఆనందం మొత్తంలో, కోహ్లీ దక్షిణాఫ్రికాపై రెండు సెంచరీలు మరియు న్యూజిలాండ్‌పై ఒక సెంచరీ సాధించాడు. బ్లాక్ క్యాప్స్‌తో జరిగిన మూడో వన్డేలో కోహ్లీ తన 84వ సెంచరీ సాధించి క్రికెట్ చరిత్రలో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకున్నాడు.

ఒత్తిడిని తట్టుకుంటూ, అత్యంత కీలక సమయాల్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తూ ఇన్నింగ్స్‌ను నడిపించే అతని తీరు, ఎప్పటికప్పుడు గొప్ప వన్డే బ్యాట్స్‌మెన్‌లలో ఒకరిగా అతని స్థానాన్ని పదిలం చేస్తుంది.

"అతను బంతిని కొట్టే విధానం అద్భుతం," కైఫ్

కోహ్లీ క్లాస్ మరియు మెంటాలిటీపై ప్రశంసలు అతని స్వంత నోటి నుండి వచ్చాయి మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అతని అసమానమైన బ్యాటింగ్ మాస్టర్ క్లాస్ కొనసాగుతుందని వెల్లడించింది.

"విరాట్ ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఆడే ఆటగాడిగా మారాడు. అతను వస్తాడు, పరుగులు చేస్తాడు, ఆపై లండన్‌కు వెళ్ళిపోతాడు. అలా మారిపోయింది," అని కైఫ్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో చెప్పాడు. "ఒక వ్యక్తి క్రమం తప్పకుండా ఆడడు, ఆపై నిలకడగా పరుగులు చేయగలుగుతాడు. అతని నైపుణ్యం, ఫిట్‌నెస్, దేశభక్తి మరియు ఆటపై లోతైన అవగాహన అన్నీ తేడాను చూపిస్తాయి."

ఫీల్డ్‌లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత పరుగులు సాధించాలనే కోహ్లీ ఆకలి మరియు అత్యున్నత స్థాయిలో ఒంటరిగా ఆడటానికి అతని సంసిద్ధత అతని విలువను తెలియజేస్తాయని కైఫ్ కొనసాగించాడు.

"దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడమని బలవంతం చేయకండి."

జూలైలో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగే వన్డే సిరీస్‌కు కోహ్లీ భారత జెర్సీలో మరోసారి కనిపించనున్నాడు. అయితే, మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ కోసం దేశవాళీ క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉంచాల్సిన పాత గుర్రం కోహ్లీ అని కైఫ్ చెప్పాడు.

“అతను ఇకపై దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడాల్సిన అవసరం లేదు. అతన్ని బలవంతం చేయకండి,” అని కైఫ్ అన్నాడు. "మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు, కానీ విరాట్‌లో ఉన్న అభిరుచి - అది మీకు ఎక్కడా కనిపించదు. అతని చివరి ఆటలో కూడా, అతను అతిపెద్ద ఆశ. విరాట్ ఒంటరిగా ఎదురుగా ఉన్న 10 మంది ఆటగాళ్లను ఓడించగలడు."

నిస్సందేహంగా, కోహ్లీ స్థిరత్వం మరియు గొప్పతనాన్ని పునర్నిర్వచిస్తాడు, మరియు గెలుపు ఓటములు ప్రాపంచిక ధ్రువీకరణ అయినప్పటికీ, నిజమైన ఛాంపియన్‌లకు ఎటువంటి ధ్రువీకరణ అవసరం లేదు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick