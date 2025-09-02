Mitchell Starc: ఆస్ట్రేలియా టీంకు భారీ షాక్.. టీ20 క్రికెట్కు గుడ్ బై
Mitchell Starc: ఆస్ట్రేలియా పేస్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్నాడు.
Mitchell Starc: ఆస్ట్రేలియా పేస్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్నాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ ఆస్ట్రేలియా తరపున 65 టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడిన తర్వాత క్రికెట్కు చిన్న ఫార్మాట్కు వీడ్కోలు చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మిచెల్ స్టార్క్ 2012లో టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అతని టీ20 అంతర్జాతీయ కెరీర్ 13 సంవత్సరాలు. జూన్ 2024లో భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా తన చివరి టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు.
మిచెల్ స్టార్క్ టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారనే వార్త ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్తో జరిగే టీ20 సిరీస్కు జట్టును ప్రకటించిన సమయంలోనే వచ్చింది. క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా స్టార్క్ రిటైర్మెంట్ గురించి తమ సోషల్ మీడియాలో కూడా సమాచారం ఇచ్చింది.
మిచెల్ స్టార్క్ హఠాత్తుగా తన టీ20 అంతర్జాతీయ కెరీర్కు వీడ్కోలు చెప్పడానికి ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడనేది అందరి మదిలో మెదలుతున్న ప్రశ్న. అతని ఈ నిర్ణయం వెనుక కారణం టెస్ట్, వన్డే ఫార్మాట్లపై దృష్టి పెట్టాలని అనుకుంటున్నాడు, అందుకే అతను టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి తన రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించాడని భావిస్తున్నారు. 35 ఏళ్ల స్టార్క్ 2027లో జరగనున్న వన్డే ప్రపంచ కప్ పైనా దృష్టి పెట్టాడు.
స్టార్క్ టీ20 అంతర్జాతీయ కెరీర్ గురించి మాట్లాడితే.. అది 2012లో పాకిస్తాన్తో అరంగేట్రంతో మొదలై, జూన్ 2024లో భారత్తో ఆడిన చివరి మ్యాచ్తో ముగుస్తుంది. ఈ మధ్యలో అతను 65 మ్యాచ్లు ఆడి 79 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మిచెల్ స్టార్క్ రెండో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఫాస్ట్ బౌలర్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ కంటే టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆస్ట్రేలియా తరపున ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన స్పిన్నర్ ఆడమ్ జంపా మాత్రమే. జంపా ఇప్పటివరకు 130 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. స్టార్క్ టీ20 అంతర్జాతీయ కెరీర్లో అతిపెద్ద విజయం 2021లో టీ20 ప్రపంచ కప్ను గెలవడం. ఆ ఫార్మాట్లో ఆస్ట్రేలియాకు ఇది మొదటి ప్రధాన టైటిల్.